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В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам крушения самолета L-410
15.11.2017 10:40 — Новости Мира | БелТА
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае (Россия) 16 ноября объявлено днем траура по жертвам крушения пассажирского самолета L-410, сообщают информагентства.
Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан и
Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены, проводятся следственные действия. В данный момент рассматриваются три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Возбуждено уголовное дело.-0-
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае (Россия) 16 ноября объявлено днем траура по жертвам крушения пассажирского самолета L-410, сообщают информагентства. ...
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