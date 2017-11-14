В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам крушения самолета L-410

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае (Россия) 16 ноября объявлено днем траура по жертвам крушения пассажирского самолета L-410, сообщают информагентства.

Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан и разбился при заходе на посадку . По уточненным данным, в крушении погибли шесть человек. Ранее сообщалось о семи погибших. Трехлетняя девочка, которой удалось выжить, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены, проводятся следственные действия. В данный момент рассматриваются три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Возбуждено уголовное дело.-0-