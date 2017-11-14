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В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам крушения самолета L-410

15.11.2017 10:40 — Новости Мира | БелТА  
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В Хабаровском крае объявлен траур по жертвам крушения самолета L-410

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае (Россия) 16 ноября объявлено днем траура по жертвам крушения пассажирского самолета L-410, сообщают информагентства.

Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан и разбился при заходе на посадку. По уточненным данным, в крушении погибли шесть человек. Ранее сообщалось о семи погибших. Трехлетняя девочка, которой удалось выжить, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены, проводятся следственные действия. В данный момент рассматриваются три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае (Россия) 16 ноября объявлено днем траура по жертвам крушения пассажирского самолета L-410, сообщают информагентства. ...

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