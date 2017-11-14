Фото УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

15 ноября, Ростов-на-Дону /БЕЛТА - ТАСС/. Пассажирская "Газель" врезалась в "КамАЗ" в Ростовской области, погибли пять человек, шестеро пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В "Газели" находились футбольные болельщики, которые, предположительно, возвращались с товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии в Краснодаре.

Как сообщил источник в правоохранительных структурах региона, 68-летний водитель "Газели" был ослеплен фарами встречного транспорта. Сообщается, что водитель микроавтобуса уже прошел медицинское освидетельствование, он был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В ночь на 15 ноября на 1114-м км автодороги Краснодар - Ростов перевозившая пассажиров "Газель" врезалась в "КамАЗ", стоявший на обочине. В результате аварии пять человек (включая двоих несовершеннолетних) погибли, еще шесть человек пострадали. -0-