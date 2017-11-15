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Несменяемый 37 лет глава Зимбабве взят под домашний арест

16.11.2017 13:55 — Новости Мира | БДГ  
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В Зимбабве военные взяли под контроль телецентр в столице страны Хараре и резиденцию 93-летнего президента Роберта Мугабе, который руководил страной с момента объявления ее независимости в 1980 году. На улицах города появилась бронетехника.

Сам Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой заявил, что военные удерживают его под домашним арестом, передает РИА «Новости».

Между тем 52-летняя первая леди и вероятный преемник стареющего президента Грейс Мугабе бежала из страны, тогда как уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва, который считался еще одним вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных, вернулся в столицу, чтобы возглавить новое правительство.

Поводом для государственного переворота стало то, что в начале ноября Мугабе уволил своего 71-летнего заместителя Мнангагву и исключил его из правящей партии ZANU PF. В ответ 13 ноября глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в партии.

Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил» был одним из соратников Мугабе в борьбе за независимость страны, в руководстве которой он находится также с 1980 года. Ранее он занимал посты министров госбезопасности, юстиции, финансов, жилищного строительства и социальной политики, обороны, а также был спикером нижней палаты зимбабвийского парламента. На пост вице-президента он был назначен в 2014 году.

Эксперты связывают кризис в Зимбабве с внтурифракционной борьбой в правящей партии между старыми революционерами и молодыми политиками, которые группируются вокруг Грейс Мугабе.

Примечательно, что военные Зимбабве заверили Африканский союз, что не устраивали переворот в стране.

Напомним, что в 2015 году власти Зимбабве приступили к полной ликвидации национальной валюты, чтобы использовать доллар США во внутренних расчетах. В 2008 году гиперинфляция привела к падению курса валюты на 500 млрд процентов. В 2009 году в стране было заморожено использование местной валюты, в обиход вошли доллары США и южноафриканский рэнд. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Зимбабве военные взяли под контроль телецентр в столице страны Хараре и резиденцию 93-летнего президента Роберта Мугабе, который руководил страной с момента...

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