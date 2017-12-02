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СМИ узнали нюансы плана по снятию санкций с России после победы Трампа
02.12.2017 08:39 — Новости Мира | Tut.by
Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн после победы республиканского кандидата на выборах поддерживал проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который предусматривал снятие санкций с России, сообщает агентство
Электронная переписка, которая оказалась в распоряжении Reuters, показывает, что сразу после победы Трампа специализирующееся на консультировании в сфере атомной энергетики агентство ACU Strategic Partners считало, что Флинн и избранный президент США будут частью соглашения.
«Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — написал своим бизнес-партнерам 16 ноября 2016 г. управляющий ACU Алекс Копсон.
В другом письме, которое от имени ACU было написано 16 ноября, говорилось о возможном содействии в урегулировании ситуации вокруг Украины. Речь шла о том, чтобы содействовать получению украинской госкомпанией «Турбоатом» контракта на $ 45 млрд на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. В обмен украинское правительство могло бы смягчить свою позицию по снятию антироссийских санкций. В «Турбоатоме» эту информации комментировать
Частью сделки, судя по переписке, должна была стать и российская корпорация «Росатом», а также французская AREVA.
Reuters указывает, что пока нет достоверных сведений о том, что Флинн предпринял конкретные шаги для того, чтобы обсудить сделку с самим Трампом или людьми из его окружения.
Флинн был советником в ACU в 2015—2016 годах. Сам план, о котором говорилось в переписке Копсона, был разработан агентством еще летом 2016 г., однако именно с победой Трампа и возвышением Флинна в ACU связывали его успех.
Санкции против ОАО ОМЗ, являющегося «дочкой» Газпромбанка, были введены в сентябре 2016 г.
В Белом доме не смогли оперативно прокомментировать сообщение Reuters. В ACU отказались дать официальный комментарий Копсона.
Флинн был отправлен в
Как ранее сообщил ABC, Майкл Флинн
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Смягчение антироссийских санкций после победы Дональда Трампа предусматривало сотрудничество двух стран в строительстве АЭС на Ближнем Востоке. Этот вопрос...
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