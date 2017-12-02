В Шереметьево из-за непогоды - очередь из самолетов на вылет. Отменены некоторые субботние рейсы

В крупнейшем в России аэропорту Шереметьево из-за сложных метеоусловий обслуживается примерно вдвое меньше самолетов, чем в нормальном режиме. В результате в воздушной гавани начинает скапливаться очередь самолетов на вылет, сообщал ночью ТАСС со ссылкой на представителя авианавигационной отрасли.



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«В связи со сложными метеоусловиями аэропорт Шереметьево работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55, которые осуществляются при благоприятных метеоусловиях. Скапливается очередь из самолетов на вылет», — отметил собеседник агентства.

Между тем «Аэрофлот» объявил, что 2 декабря отменяет девять рейсов с вылетом из «Шереметьево». Отменены рейсы в Рим, Милан, Минеральные Воды, Стамбул, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Дюссельдорф и Красноярск.

В компании заявили, что будут в постоянном режиме информировать своих пассажиров о статусе рейсов и изменениях в расписании. Пассажиры отменных рейсов будут перевезены на последующих рейсах.

К настоящему моменту в «Шереметьево» отменены 48 рейсов различных компаний, передает ТАСС, еще 26 задержаны.

Вечером в аэропорту Шереметьево утверждали, что воздушная гавань работает в штатном режиме. «В целом работаем в стабильном режиме. Аэродромная служба мобилизована, спецтехника и реагенты в достаточном количестве, чтобы обеспечивать бесперебойный прием и отправку рейсов», — утверждали в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Внуково сообщили, что задержки вылетов не превышают 20−40 минут. «Благодаря слаженной работе аэродромных и наземных служб аэропорт Внуково функционирует в плановом режиме без отмены рейсов и без длительных задержек рейсов по метеоусловиям. Аэродромная служба в постоянном режиме производит патрульную чистку и непрерывную обработку противогололедными реагентами перрона, а также очистку от снега и льда взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов», — подчеркнул представитель аэропорта.

В «Домодедово» также заверили, что авиагавань обладает технологиями для обслуживания рейсов в сложных метеоусловиях. «К началу зимнего сезона была проведена комплексная работа, включая подготовку более 90 единиц спецтехники. В необходимом количестве закуплены реагенты. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку», — отметили в пресс-службе аэропорта. Впрочем, задержек вылетов не удалось избежать и в «Домодедово». Кроме того, во всех аэропортах еще накануне вечером были единичные отмененные вылеты.