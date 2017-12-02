﻿ В Шереметьево из-за непогоды - очередь из самолетов на вылет. Отменены некоторые субботние рейсы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Шереметьево из-за непогоды - очередь из самолетов на вылет. Отменены некоторые субботние рейсы

02.12.2017 09:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В крупнейшем в России аэропорту Шереметьево из-за сложных метеоусловий обслуживается примерно вдвое меньше самолетов, чем в нормальном режиме. В результате в воздушной гавани начинает скапливаться очередь самолетов на вылет, сообщал ночью ТАСС со ссылкой на представителя авианавигационной отрасли.


Фото: Reuters

«В связи со сложными метеоусловиями аэропорт Шереметьево работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55, которые осуществляются при благоприятных метеоусловиях. Скапливается очередь из самолетов на вылет», — отметил собеседник агентства.

Между тем «Аэрофлот» объявил, что 2 декабря отменяет девять рейсов с вылетом из «Шереметьево». Отменены рейсы в Рим, Милан, Минеральные Воды, Стамбул, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Дюссельдорф и Красноярск.

В компании заявили, что будут в постоянном режиме информировать своих пассажиров о статусе рейсов и изменениях в расписании. Пассажиры отменных рейсов будут перевезены на последующих рейсах.

К настоящему моменту в «Шереметьево» отменены 48 рейсов различных компаний, передает ТАСС, еще 26 задержаны.

Вечером в аэропорту Шереметьево утверждали, что воздушная гавань работает в штатном режиме. «В целом работаем в стабильном режиме. Аэродромная служба мобилизована, спецтехника и реагенты в достаточном количестве, чтобы обеспечивать бесперебойный прием и отправку рейсов», — утверждали в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Внуково сообщили, что задержки вылетов не превышают 20−40 минут. «Благодаря слаженной работе аэродромных и наземных служб аэропорт Внуково функционирует в плановом режиме без отмены рейсов и без длительных задержек рейсов по метеоусловиям. Аэродромная служба в постоянном режиме производит патрульную чистку и непрерывную обработку противогололедными реагентами перрона, а также очистку от снега и льда взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов», — подчеркнул представитель аэропорта.

В «Домодедово» также заверили, что авиагавань обладает технологиями для обслуживания рейсов в сложных метеоусловиях. «К началу зимнего сезона была проведена комплексная работа, включая подготовку более 90 единиц спецтехники. В необходимом количестве закуплены реагенты. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку», — отметили в пресс-службе аэропорта. Впрочем, задержек вылетов не удалось избежать и в «Домодедово». Кроме того, во всех аэропортах еще накануне вечером были единичные отмененные вылеты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 224
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Аэрофлот" объявил, что 2 декабря отменяет девять рейсов с вылетом из "Шереметьево". Отменены рейсы в Рим, Милан, Минеральные Воды, Стамбул, Минск, Ростов-на-Дону,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Собчак обещала выступать против всех. Начала она с Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика