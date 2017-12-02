Посол России в США поделился впечатлениями от осмотра закрытого Госдепом консульства в Сан-Франциско

Посол России в США Анатолий Антонов 1 декабря осмотрел здание российского генконсульства, которое было закрыто по решению Госдепартамента. Об этом он заявил на встрече со студентами Снэнфордского университета, сообщает «РИА Новости» .



Фото: facebook.com/RusEmbUSA

«Сегодня я посетил само здание, то есть посмотрел на свое здание, мое здание, потому что это принадлежащее России здание, это все еще российская собственность. Затем я осмотрел комплекс вокруг здания, где жил генеральный консул», — рассказал Антонов. По его словам, американские власти не мешали ему при осмотре дипломатической собственности.

«Сегодня я посетил эту огороженную территорию. Перед поездкой в Калифорнию мной был направлен запрос только на то, чтобы войти в здание генерального консульства Российской Федерации», — цитирует ТАСС слова посла. По словам Антонова, он получил отрицательный ответ. «Я не понимаю, как я угрожаю безопасности США, посещая российскую собственность», — отметил посол, подчеркнув, что со стороны властей Штатов не поступало «никакого объяснения» по этому вопросу.

«Я очень рад, что у нас есть такая собственность в Сан-Франциско. Я мечтаю о том, чтобы вернуть нашу собственность и восстановить деятельность генконсульства, поскольку я уверен, что это будет полезно и для США, и для России», — подытожил Антонов.

Посол России в США 30 ноября заявлял, что Госдеп «безосновательно» отказывает ему в посещении дипломатической собственности России в Сан-Франциско. «Все, что мы получаем от Госдепартамента, — необоснованные отказы [в посещении дипсобственности]», — заявлял Антонов. В Калифорнию посол прилетел накануне, 29 ноября. Он планировал провести несколько встреч до 3 декабря.

Антонов в начале ноября заявлял, что Россия ведет «аккуратную и деликатную» работу по подготовке иска к Штатам о блокировке американскими властями доступа к российской дипсобственности. По его словам, работа российских юристов «требует времени».

Госдеп в августе 2017 года закрыл российское генконсульство в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Поводом для закрытия российской дипсобственности стала высылка дипломатов США из России. Здания также подверглись обыскам после закрытия. В МИД России назвали действия Вашингтона «государственным хулиганством». В ответ в США заявили, что в российских дипломатических представительствах прошел осмотр помещений.

В начале октября МИД обвинил Вашингтон в краже государственных флагов России со здания сан-францисского генконсульства. В свою очередь, в Госдепартаменте заявили, что флаги «почтительно спущены и надежно хранятся». В конце октября американские власти вернули России снятые флаги и архив консульства.