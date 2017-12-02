Сенат Конгресса США принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе

Сенат Конгресса США на заседании в ночь на субботу после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Инициативу поддержало необходимое большинство членов верхней палаты.



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Принятие данного законопроекта сопровождалось длительными дискуссиями, так как его разработчикам приходилось отстаивать каждый голос. Республиканцы в этом созыве Конгресса контролируют 52 места из 100, но многие сенаторы от этой партии выступили против инициативы. Авторам пришлось пойти на уступки, к примеру, включить статью о снижении налога для малых фирм и компаний, доход которых идет их владельцам напрямую, а также разрешить добычу нефти и газа на территории Национального Арктического заповедника на Аляске. Другая поправка, давно продвигаемая многими республиканцами, вообще не касается налогообложения — она отменяет действующее правило об обязательном приобретении медицинской страховки, цена на которую в последние годы в США растет.

Заседание длилось больше 15 часов — с 10.00 утра пятницы (18.00 мск) и почти до 02.00 ночи субботы (10.00 мск). Противники реформы предлагали различные поправки, в том числе, настаивая на возвращении проекта на доработку в профильный комитет палаты.

Но все эти попытки республиканцы блокировали. В Капитолии присутствовал и вице-президент Майкл Пенс, по закону являющийся председателем Сената. Участие замруководителя вашингтонской администрации, обладающего правом голоса, требовалось для гарантии принятия законопроекта на тот случай, если бы «за» и «против» документа высказалось одинаковое число сенаторов.

Никто из сенаторов-демократов за законопроект не голосовал. При этом окончательной печатной версии не существовало, многие правки вносились буквально от руки, что также вызывало недовольство оппозиции.

Что меняет Сенат

Основное положение реформы — это снижение налогового бремени для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, по мнению республиканцев, это делает американские компании неконкурентоспособными в мировой арене. Налог предлагается снизить до 20%. В этом данный законопроект совпадает с версией, принятой ранее Палатой представителей — нижней палатой Конгресса США.

Однако в остальном эти тексты имеют существенные расхождения. Сейчас для жителей США действует семиуровневая подоходная налоговая шкала. Конгрессмены предлагают ввести лишь четыре ступени. В Сенате же считают, что следует сохранить семь уровней, однако изменить при этом сами ставки.

Так, вместо налогов в 10, 15, 25, 28, 33, 35 и 39,6% устанавливаются следующие пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 38,5%. К примеру, самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом ниже 9525 долларов или для семей, зарабатывающих до $ 19,050. Если же налогоплательщик получат от $ 70 тыс. до $ 160 тыс., то ему придется отдать в казну уже 24%. Самая верхняя планка в 38,5% установлена для лиц, имеющих в год больше $ 500 тыс.

Республиканцы, выступающие основными инициаторами реформы, утверждают, что она приведет к увеличению благосостояния жителей страны. В то же время Объединенный комитет по налогообложению — независимый экспертный орган Конгресса — придерживается иного мнения. Согласно опубликованному на этой неделе анализу, лишь 44% налогоплательщиков в 2019 году отдадут государству на $ 500 меньше. Для 62% сокращение составит примерно $ 100. Оставшиеся 38% в лучшем случае не заметят никакой разницы, а может даже будут вынуждены выплатить больше.

Даже с учетом экономического роста принятие законопроекта в его нынешнем виде приведет к увеличению госдолга страны на один трлн долларов.

Сокращение не навсегда

Но даже для тех, кто попадет под сокращение, эффект окажется временным. Уже к 2027 году только 16% американцев будут платить налогов меньше лишь на $ 100 по сравнению с 2019 годом. Это вызвано тем, что нормы, предусматривающие снижение бремени, прекратят свое действие в 2026 году. Это не касается сокращения ставки для бизнеса — налог в 20% вводится безвременно. Республиканцы утверждают, что налоговые послабления в будущем будут продлены.

Сенат также ликвидирует финансовую лазейку, которая позволяла американцам разбивать свои расходы для получения налогового вычета несколько раз. Минимальная планка составляла $ 6350, теперь же она возрастает до $ 12 тыс. При этом вычеты из налогов штата или же на муниципальном уровне упраздняются — против этой нормы активно выступали конгрессмены от штатов с высоким налогообложением.

Теперь обе палаты должны согласовать свои законопроекты и свести их в один единый текст, который затем вновь будет поставлен на голосование. Сейчас расхождений очень много. Главным камнем преткновения, вероятно, станет отмена вычетов на уровне штатов, а также ряда многочисленных послаблений, в том числе налоговых льгот на случай пожара, стихийного бедствия или грабежа. Трамп ранее заявил, что реформа будет принята уже к концу года. «Надеюсь, это будет превосходный, большой, красивый подарок на Рождество», — сказал он.