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Сенат Конгресса США принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе
02.12.2017 13:44 — Новости Мира | Tut.by
Сенат Конгресса США на заседании в ночь на субботу после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Инициативу поддержало необходимое большинство членов верхней палаты.
Принятие данного законопроекта сопровождалось длительными дискуссиями, так как его разработчикам приходилось отстаивать каждый голос. Республиканцы в этом созыве Конгресса контролируют 52 места из 100, но многие сенаторы от этой партии выступили против инициативы. Авторам пришлось пойти на уступки, к примеру, включить статью о снижении налога для малых фирм и компаний, доход которых идет их владельцам напрямую, а также разрешить добычу нефти и газа на территории Национального Арктического заповедника на Аляске. Другая поправка, давно продвигаемая многими республиканцами, вообще не касается налогообложения — она отменяет действующее правило об обязательном приобретении медицинской страховки, цена на которую в последние годы в США растет.
Заседание длилось больше 15 часов — с 10.00 утра пятницы (18.00 мск) и почти до 02.00 ночи субботы (10.00 мск). Противники реформы предлагали различные поправки, в том числе, настаивая на возвращении проекта на доработку в профильный комитет палаты.
Но все эти попытки республиканцы блокировали. В Капитолии присутствовал и вице-президент Майкл Пенс, по закону являющийся председателем Сената. Участие замруководителя вашингтонской администрации, обладающего правом голоса, требовалось для гарантии принятия законопроекта на тот случай, если бы «за» и «против» документа высказалось одинаковое число сенаторов.
Никто из сенаторов-демократов за законопроект не голосовал. При этом окончательной печатной версии не существовало, многие правки вносились буквально от руки, что также вызывало недовольство оппозиции.
Что меняет Сенат
Основное положение реформы — это снижение налогового бремени для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, по мнению республиканцев, это делает американские компании неконкурентоспособными в мировой арене. Налог предлагается снизить до 20%. В этом данный законопроект совпадает с версией, принятой ранее Палатой представителей — нижней палатой Конгресса США.
Однако в остальном эти тексты имеют существенные расхождения. Сейчас для жителей США действует семиуровневая подоходная налоговая шкала. Конгрессмены предлагают ввести лишь четыре ступени. В Сенате же считают, что следует сохранить семь уровней, однако изменить при этом сами ставки.
Так, вместо налогов в 10, 15, 25, 28, 33, 35 и 39,6% устанавливаются следующие пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 38,5%. К примеру, самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом ниже 9525 долларов или для семей, зарабатывающих до $ 19,050. Если же налогоплательщик получат от $ 70 тыс. до $ 160 тыс., то ему придется отдать в казну уже 24%. Самая верхняя планка в 38,5% установлена для лиц, имеющих в год больше $ 500 тыс.
Республиканцы, выступающие основными инициаторами реформы, утверждают, что она приведет к увеличению благосостояния жителей страны. В то же время Объединенный комитет по налогообложению — независимый экспертный орган Конгресса — придерживается иного мнения. Согласно опубликованному на этой неделе анализу, лишь 44% налогоплательщиков в 2019 году отдадут государству на $ 500 меньше. Для 62% сокращение составит примерно $ 100. Оставшиеся 38% в лучшем случае не заметят никакой разницы, а может даже будут вынуждены выплатить больше.
Даже с учетом экономического роста принятие законопроекта в его нынешнем виде приведет к увеличению госдолга страны на один трлн долларов.
Сокращение не навсегда
Но даже для тех, кто попадет под сокращение, эффект окажется временным. Уже к 2027 году только 16% американцев будут платить налогов меньше лишь на $ 100 по сравнению с 2019 годом. Это вызвано тем, что нормы, предусматривающие снижение бремени, прекратят свое действие в 2026 году. Это не касается сокращения ставки для бизнеса — налог в 20% вводится безвременно. Республиканцы утверждают, что налоговые послабления в будущем будут продлены.
Сенат также ликвидирует финансовую лазейку, которая позволяла американцам разбивать свои расходы для получения налогового вычета несколько раз. Минимальная планка составляла $ 6350, теперь же она возрастает до $ 12 тыс. При этом вычеты из налогов штата или же на муниципальном уровне упраздняются — против этой нормы активно выступали конгрессмены от штатов с высоким налогообложением.
Теперь обе палаты должны согласовать свои законопроекты и свести их в один единый текст, который затем вновь будет поставлен на голосование. Сейчас расхождений очень много. Главным камнем преткновения, вероятно, станет отмена вычетов на уровне штатов, а также ряда многочисленных послаблений, в том числе налоговых льгот на случай пожара, стихийного бедствия или грабежа. Трамп ранее заявил, что реформа будет принята уже к концу года. «Надеюсь, это будет превосходный, большой, красивый подарок на Рождество», — сказал он.
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Сенат Конгресса США на заседании в ночь на субботу после продолжительных дебатов принял законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе,...
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