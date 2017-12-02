Во Франции осудили местного жителя, два года выдававшего себя за жертву парижских терактов

29-летний француз Седрик Рей, долгое время выдававший себя за пострадавшего в результате террористического акта в концертном зале «Батаклан» в Париже в ноябре 2015 года, получил два года тюремного заключения. Следствие, изучив данные сотового оператора, установило, что мужчина прибыл на место трагедии лишь спустя почти два часа после стрельбы.



Последствия теракта у ресторана "Маленькая Камбоджа" в Париже. 14 ноября 2015 года. Фото: Reuters

ТАСС со ссылкой на AFP передает, что Рей по образованию — санитар скорой медицинской помощи. После теракта в «Батаклане» он почти сразу раздал множество комментариев СМИ в качестве «очевидца трагедии». С тех пор все это время он выдавал себя за пострадавшего и получал помощь от французского Фонда гарантий жертвам терроризма и других правонарушений.

Сам злоумышленник на суде признал свою вину. По его словам, он узнал о случившемся из новостей, после чего поспешил к месту событий, якобы желая оказать помощь. Адвокат Рея заявила, что ее подзащитный «искренне сострадал пострадавшим», однако позднее сострадание «превратилось в одержимость и перешло через порог моральной допустимости». «Со временем я окончательно погряз в этой лжи», — добавил подсудимый.

Исправительный суд Версаля частично учел эти доводы и смягчил наказание, на котором настаивало обвинение. За попытку мошенничества он приговорен к двум годам тюрьмы, при этом 1,5 года засчитаны условно, и лишь шесть месяцев — с обязательным отбыванием наказания в местах лишения свободы.

Напомним, теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. Тогда террористы совершили ряд скоординированных атак на ряд объектов города. В частности, они открыли стрельбу в нескольких районах Парижа, в том числе в ресторане Le Petit Cambodge и в театре «Батаклан», где проходил рок-концерт.

Кроме того, боевики взорвали три бомбы рядом со стадионом Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Жертвами атак в общей сложности стали более 130 человек.

Отметим, что в феврале 2016 года французское издание Le Canardenchaine сообщало, что спецслужбы Франции получали информацию о возможной угрозе теракта в парижском концертном зале «Батаклан» с 2010 года. Тогда французские следователи вышли на имя бельгийского радикала Фарука Аббеса, который планировал организовать атаку на «Батаклан». В 2010 году Аббес был заключен под стражу, однако за неимением достаточных доказательств судебное разбирательство по его делу два года спустя было закрыто.