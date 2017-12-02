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Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение об урегулировании ситуации на границе
02.12.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by
Представители правительств Кыргызстана и Казахстана подписали дорожную карту урегулирования сложившейся на границе двух государств обстановки. Об этом ТАСС сообщили в субботу в аппарате кыргызского кабинета министров.
По данным сотрудников аппарата, делегация во главе с вице-премьером республики Токлунбеком Абдыгуловым вылетела в Астану для переговоров в пятницу. «Все пункты дорожной карты, которые ранее вызывали вопросы у сторон в ходе встречи, были согласованы, документ подписан», — заверили в аппарате.
Ранее о решении связанной с перемещением через общую границу грузов проблемы договорились в ходе состоявшейся 30 ноября в Минске встречи президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Мы договорились [с Назарбаевым], что до подписания дорожной карты границы будут открыты», — заявил глава кыргызского государства в пятницу в Бишкеке во время встречи со спикером и лидерами фракций национального парламента.
Обстановка на границе Кыргызстана и Казахстана
Впоследствии сторонам удалось прийти к компромиссу по легковым машинам и гражданам, однако вопрос о грузах до сих пор оставался нерешенным.
Кыргызстан и Казахстан входят в состав ЕАЭС.
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Обстановка осложнилась в середине октября, когда казахстанская сторона усилила контроль за перемещением через пункты пропуска физических лиц, автомашин и грузов.
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