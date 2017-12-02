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Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение об урегулировании ситуации на границе

02.12.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Представители правительств Кыргызстана и Казахстана подписали дорожную карту урегулирования сложившейся на границе двух государств обстановки. Об этом ТАСС сообщили в субботу в аппарате кыргызского кабинета министров.

По данным сотрудников аппарата, делегация во главе с вице-премьером республики Токлунбеком Абдыгуловым вылетела в Астану для переговоров в пятницу. «Все пункты дорожной карты, которые ранее вызывали вопросы у сторон в ходе встречи, были согласованы, документ подписан», — заверили в аппарате.

Ранее о решении связанной с перемещением через общую границу грузов проблемы договорились в ходе состоявшейся 30 ноября в Минске встречи президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Мы договорились [с Назарбаевым], что до подписания дорожной карты границы будут открыты», — заявил глава кыргызского государства в пятницу в Бишкеке во время встречи со спикером и лидерами фракций национального парламента.

Обстановка на границе Кыргызстана и Казахстана осложнилась 10 октября после того, как казахстанская сторона усилила контроль за перемещением через пункты пропуска физических лиц, автомашин и грузов. В результате на границе возникла большая очередь из большегрузных автомобилей. Свои действия Казахстан обосновал борьбой с «серым импортом», который следует в страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через кыргызскую территорию.

Впоследствии сторонам удалось прийти к компромиссу по легковым машинам и гражданам, однако вопрос о грузах до сих пор оставался нерешенным.

Кыргызстан и Казахстан входят в состав ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Обстановка осложнилась в середине октября, когда казахстанская сторона усилила контроль за перемещением через пункты пропуска физических лиц, автомашин и грузов.

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