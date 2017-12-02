Увеличенное табло счетчика госдолга США вернулось в Нью-Йорк

Табло счетчика государственного долга США вновь установлено рядом с площадью Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

После того, как госдолг превысил $ 20 трлн, счетчик отправили на модернизацию. В обновленном варианте поместится 16 цифр вместо прежних 14. По состоянию на 13.00 по минскому времени субботы табло сообщает, что Соединенные Штаты должны кредиторам $ 20 трлн 568 млрд. Вторая строчка указывает сумму долга, которая приходится на каждую семью — более $ 172 тыс.

В октябре сообщалось, что Россия увеличила свои вложения в американский госдолг и заняла 14-е место среди государств-держателей казначейских облигаций США. Первое место занимал Китай, в тройку лидеров также входят Япония и Ирландия.