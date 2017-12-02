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В Гондурасе из-за президентских выборов введели комендантский час

02.12.2017 16:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Оппозиция в Гондурасе недовольна подсчетом голосов на президентских выборов и требует их полного пересчета. Власти в ответ объявили чрезвычайное положение.


Фото: Reuters

Власти Гондураса приняли решение приостановить действие конституционных гарантий граждан, а также ввести комендантский час на фоне протестов оппозиции после президентских выборов. О введении чрезвычайного положения в стране объявил вечером в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь правительства.

Комендантский час будет действовать десять дней с 18 часов вечера до 6 часов утра. Накануне в целом ряде регионов Гондураса произошли беспорядки. В ходе столкновений протестующих с полицией около 20 человек получили ранения, более ста были задержаны.


Фото: Reuters

Акции протеста были организованы оппозицией, которая недовольна затягиванием оглашения итогов президентских выборов и обвиняет власти в подлоге. Подсчет голосов продолжается уже шесть дней.

По данным избирательной комиссии, после подсчета 94 процентов голосов действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес на полтора процентных пункта опережает кандидата от оппозиции Сальвадора Насралья. Избирательная комиссия объявила о готовности посчитать бюллетени, признанные спорными, под наблюдением представителей обоих политических лагерей. Оппозиция требует пересчета всех голосов.

 
 
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Оппозиция в Гондурасе недовольна подсчетом голосов на президентских выборов и требует их полного пересчета. Власти в ответ объявили чрезвычайное положение.

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