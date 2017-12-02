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В Арктике вводится мораторий на коммерческое рыболовство

02.12.2017 18:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия и еще восемь стран согласовали мораторий на коммерческий рыбный промысел в Северном ледовитом океане. Как ожидается, он будет действовать в течение 16 лет. Помимо России мораторий поддержали власти Канады, Китая, США, Евросоюза, Японии, Исландии, Дании и Южной Кореи.

Согласно документу, вылов рыбы запрещен на территории площадью 2,8 млн квадратных километров (что примерно равно площади Средиземного моря).

Мораторий вводится в качестве превентивной меры: на сегодняшний день в Арктической зоне еще не развито промышленное рыболовство.

«Это тот редкий случай, когда группа стран решила проблему еще до ее возникновения», — отметил посол США по проблемам океанов и рыбного промысла Дэвид Болтон.

«В будущем, если запасы рыбы будут достаточными для поддержания коммерческого рыболовства в регионе, эти вопросы будут рассмотрены, и возможно, у рыболовных судов будут возможности заниматься выловом», — пояснил Болтон.

Мораторий был поддержан экозащитными группами. Как отметил представитель канадской группы Oceans North Тревор Тэйлор, рыбы и морские млекопитающие в Арктическом регионе теперь будут находиться под защитой.

В прошлом большая часть Арктики была круглый год покрыта льдами, однако из-за глобального потепления они стремительно тают, открывая морским судам доступ в океан.

 
 
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Как ожидается, он будет действовать в течение 16 лет. Помимо России мораторий поддержали власти Канады, Китая, США, Евросоюза, Японии, Исландии, Дании и Южной Кореи.

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