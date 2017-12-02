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Трамп впервые отреагировал на признания Флинна по "российскому делу"

02.12.2017 18:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп прокомментировал признания своего бывшего советника Майкла Флинна, сделанные им накануне на суде по «российскому делу». Президент также заявил, что его не беспокоит то, что Флинн мог рассказать следствию.


Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал события, разворачивающиеся в последние дни вокруг его бывшего советника Майкла Флинна. Накануне на суде по «российскому делу» соратник Трампа признался в том, что умышленно солгал ФБР о своих контактах с Россией.

Также в своем заявлении, которое последовало уже после суда, Флинн признался, что начал сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет «российское дело».

«Вас беспокоит то, что Майк Флинн мог рассказать специальному прокурору?», — поинтересовались у Трампа журналисты. Тот ответил: «Нет».

«То, что было сказано, говорит о том, что не было никакого сговора, абсолютно никакого», — сказал Трамп. «Вообще, мы счастливы, и, честно говоря, вчерашний день был одним из великих дней», — добавил он.

На вопрос, продолжит ли он доверять Флинну, Трамп ответил: «Посмотрим».

 
 
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"Вас беспокоит то, что Майк Флинн мог рассказать специальному прокурору?", - поинтересовались у Трампа журналисты. Тот ответил: "Нет".

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