Дональд Трамп прокомментировал признания своего бывшего советника Майкла Флинна, сделанные им накануне на суде по «российскому делу». Президент также заявил, что его не беспокоит то, что Флинн мог рассказать следствию.



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Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал события, разворачивающиеся в последние дни вокруг его бывшего советника Майкла Флинна. Накануне на суде по «российскому делу» соратник Трампа признался в том , что умышленно солгал ФБР о своих контактах с Россией.



Также в своем заявлении, которое последовало уже после суда, Флинн признался, что начал сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет «российское дело».



«Вас беспокоит то, что Майк Флинн мог рассказать специальному прокурору?», — поинтересовались у Трампа журналисты. Тот ответил: «Нет».



«То, что было сказано, говорит о том, что не было никакого сговора, абсолютно никакого», — сказал Трамп. «Вообще, мы счастливы, и, честно говоря, вчерашний день был одним из великих дней», — добавил он.



На вопрос, продолжит ли он доверять Флинну, Трамп ответил: «Посмотрим».