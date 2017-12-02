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Трамп впервые отреагировал на признания Флинна по "российскому делу"
02.12.2017 18:46 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп прокомментировал признания своего бывшего советника Майкла Флинна, сделанные им накануне на суде по «российскому делу». Президент также заявил, что его не беспокоит то, что Флинн мог рассказать следствию.
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал события, разворачивающиеся в последние дни вокруг его бывшего советника Майкла Флинна. Накануне на суде по «российскому делу» соратник Трампа
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"Вас беспокоит то, что Майк Флинн мог рассказать специальному прокурору?", - поинтересовались у Трампа журналисты. Тот ответил: "Нет".
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