Родственники жертв теракта в Берлине написали открытое письмо Меркель

Родственники и близкие двенадцати жертв теракта на рождественском базаре в Берлине спустя почти год после трагедии написали открытое письмо федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel). Текст послания опубликован в пятницу, 1 декабря, изданием Spiegel Online.



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Авторы обращения выразили неудовлетворенность уровнем противостояния террористической угрозе в ФРГ и возложили на главу правительства ответственность за «политическое бездействие», которое, по их мнению, и привело к трагическим событиям в декабре 2016 года.

«Хотя, безусловно, ни одна страна в мире не может гарантировать абсолютную безопасность от террористических нападений, в Германии отсутствует фундаментальный профессионализм в борьбе с терроризмом», — считают составители письма.

Берлинский террорист не был арестован до атаки

Авторы послания, в частности, обратили внимание на то, что 24-летний гражданин Туниса Анис Амри, направивший грузовик в толпу на рождественском базаре, до атаки занимался торговлей наркотиками в особо крупном размере. Тем не менее знавшие об этом правоохранительные органы вели за ним наблюдение лишь «эпизодически» и полностью оставляли его без полицейского надзора в ночные часы.

К аналогичному выводу пришел ранее и следователь по особо важным делам Бруно Йост (Bruno Jost). В промежуточном отчете для берлинского парламента он, в частности, сообщил, что сотрудники земельного ведомства по уголовным делам Берлина своевременно не составили уведомление в прокуратуру о том, что Амри занимался продажей наркотических средств, вследствие чего он не был арестован до атаки в Берлине.

Кроме того, родственники погибших обратили внимание на отсутствие согласованных действий управлений уголовной полиции (LKA) отдельных земель, Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), а также еще около 50 профильных госорганов, которые практически не обменивались между собой информацией.

Бездействие властей

Под огонь критики попала и сама Меркель: «Госпожа канцлер, нападение на Брайтшайдплац также является трагическим следствием политического бездействия вашего федерального правительства». Авторы послания, в частности, сочли, что Ангела Меркель до сих пор лично не принесла им соболезнования.

Вскоре после атаки канцлер ФРГ заявила, что власти Германии сделают выводы из теракта. Ужасное нападение на Брайтшайдплац 19 декабря требует от нас «срочных действий, верных действий», мы не должны «застрять в обещаниях», подчеркнула она в январе этого года. Федеральный канцлер сообщила, что попросила министра внутренних дел Томаса де Мезьера (Thomas de Maiziere) вместе с министром юстиции Хайко Масом (Heiko Maas) и силовыми структурами проанализировать каждый аспект теракта в Берлине и «как можно скорее» представить ей свои рекомендации. На основе этих рекомендаций могут быть приняты меры политического и юридического характера, отметила тогда Ангела Меркель.

Анис Амри 19 декабря 2016 года направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек , около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Вскрытие показало, что Амри регулярно употреблял кокаин и гашиш. «Мы не можем утверждать наверняка, но допускаем, что в день преступления он был под наркотиками», — сообщил представитель миланской прокуратуры Альберто Нобили.