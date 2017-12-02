Ответ Пхеньяну: как в США регулируется применение ядерного оружия

В США просчитывают возможность ядерного удара со стороны КНДР, Трамп намекает, что Америка может нанести его первой. Что происходит, если президент и вправду отдает такой приказ, объясняет DW .



Запуск северокорейской ракеты "Хвасон-15" 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

Еще никогда с момента окончания холодной войны в США столь часто не говорили о ядерной угрозе. Не прекращающиеся ракетные и ядерные испытания Пхеньяна и жесткие ответные заявления президента США Дональда Трампа в адрес руководства КНДР вынуждают власти власти в Вашингтоне просчитывать последствия возможного удара со стороны Пхеньяна. Как и кем отдается приказ о применении США ядерного оружия и что происходит после этого, объясняет DW.

Последствия ядерного удара

Профессор Алекс Веллерстайн из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси разработал алгоритм, позволяющий определить последствия ядерного удара по ряду городов мира в зависимости от мощности бомбы и типа ракеты. Воспользовавшись этой программой, аналитик издания National Interest Дэниэл ди Петрис решил смоделировать последствия ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу. Он установил, что если на город будет сброшена бомба мощностью в 250 килотонн в тротиловом эквиваленте, она полностью уничтожит центр города в радиусе пяти километров от места падения. Количество пострадавших составит 1,2 млн человек — 378 800 будут убиты и 861 210 ранены. Это число в 2,5 раза превысит потери США во Второй мировой войне.

Если Пхеньян действительно решит нанести ядерный удар по США, наиболее вероятной целью станут Гавайские острова, находящиеся ближе к КНДР, чем континентальная часть Соединенных Штатов. Регулярные ракетные испытания Пхеньяна и эскалация отношений Северной Кореи и Вашингтона вынудили власти США впервые после окончания холодной войны вернуться к проверкам сигнала тревоги о ядерном нападении. С 1 декабря он ежемесячно будет звучать на Гавайях в тренировочных целях — наряду с оповещениями об опасности цунами и ураганов.

Однако в администрации США не исключают и возможности превентивного удара по КНДР. Ранее президент Дональд Трамп уже угрожал ответить «огнем и яростью» на действия Пхеньяна, заявляя, что многолетние переговоры с северокорейскими лидерами не приносили никаких результатов и «разобраться» с КНДР можно лишь «единственным способом». Выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент США пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею.

Газета The New York Times уже назвала слова президента «леденящим душу языком, который навевает ужас обмена ядерными ударами». Воинственная риторика Трампа заставляет американские СМИ размышлять, к каким действиям может прибегнуть Белый дом. DW собрала факты о том, что происходит, если президент и в самом деле принимает решение отдать приказ о применении ядерного оружия.

Может ли президент США самостоятельно принять решение о применении ЯО?

Да. Президент США является верховным главнокомандующим Вооруженными силами США. И именно он принимает решение о применении ядерного оружия. Обычно объявление войны должен одобрить Конгресс. Но в случае нанесения ядерного удара система сдержек и противовесов, то есть разделение полномочий исполнительной и законодательной властей, не работает.

«Протокол, существующий для данного случая, предусматривает скорость и эффективность, а не длительные размышления», — поясняет в интервью DW Брюс Блэр, эксперт по безопасности и ядерным вооружениям из Принстонского университете. Так что президент США получает карт-бланш, дающий ему полный контроль над применением ядерного оружия. «Он не обязан ни с кем консультироваться — ни с министром обороны, ни с начальником Объединенного комитета начальников штабов, ни с советником по национальной безопасности», — говорит далее Блэр. Тем не менее эксперт считает крайне маловероятным, что президент решится на такой шаг в одиночку.

Как принимается решение?

До того, как отдать приказ о применении ядерного оружия, президент консультируется со своими гражданскими и военными советниками, в том числе с министром обороны, советником по национальной безопасности и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Если президент находится в Белом доме, проводится оперативный брифинг в так называемом оперативном центре. Если он в пути, будет проведена телефонная конференция по безопасной линии связи.

В ней должен участвовать командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов, отвечающий за ядерные силы. «Именно он обсуждает с президентом все возможные варианты и их последствия, — продолжает Блэр. — Он также уточняет у президента все обстоятельства применения ядерного оружия, например, необходимо ли избежать атаки на населенные пункты».

Теоретически обсуждение длится столько, сколько считает необходимым президент. Но если США решают нанести ядерный удар, хозяин Белого дома должен принять решение максимально быстро, так что на консультацию отведено не более 30 секунд. Даже если министерство обороны, военные или другие советники не согласны с решением президента, оно является обязывающим, и его приказ должен быть выполнен.

Как отдается приказ?

Прежде всего стоит отметить, что пресловутой «красной кнопки», любимой голливудскими режиссерами, не существует. Чтобы отдать приказ о применении ядерного оружия, президент использует «печенье». Так называется пластиковая карточка с кодами авторизации, так называемыми «золотыми кодами». Президент связывается с Пентагоном и сообщает эти коды, подтверждающие его полномочия отдать приказ о применении ядерного оружия.

«Как только президент скомандовал нанести удар, право вето перестает действовать», — поясняет в интервью The New York Times эксперт по вопросам ядерной безопасности Франклин Миллер, который 31 год работал на власти США. Пентагон отправляет письменный приказ о приведении в действие ядерного оружия на соответствующие военные базы. «Подразделения получают приказ в течение пяти минут после того, как он был отдан президентом, и начинают его выполнение», — рассказывает эксперт Принстонского университета Брюс Блэр.

Что происходит, когда президент в отъезде?

Если президент в отъезде, приказ о нанесении удара отдается с помощью так называемого ядерного чемоданчика. Он всегда должен быть рядом с президентом. Его несут за главнокомандующим пятеро военных, поочередно сменяя друг друга. В черном портфеле весом в 20 кг находится «черная книга». В ней описаны различные планы атак и даны так называемые Go Codes — закодированные приказы о применении ядерного оружия. По защищенной от прослушивания телефонной линии президент в любое время может связаться со своими советниками и Пентагоном.

«Печенье» с кодами авторизации в данном случае не используется. Вообще-то считается, что президент всегда должен носить его с собой. Но это лишь теоретически. На самом деле президенты США относятся к этой карточке без должного трепета. Билл Клинтон как-то несколько месяцев не мог вспомнить, куда положил «печенье». По крайней мере так утверждает в своих мемуарах бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Хью Шелтон. Рассказывают также, что Джимми Картер забыл выложить «печенье» из кармана пиджака перед тем, как сдать его в химчистку. Впрочем, это неподтвержденные слухи.



С помощью ядерного чемоданчика президент США может отдать приказ о применении ЯО в любой момент. Фото: Reuters

Сколько времени необходимо ВС для выполнения приказа?

Первый ядерный боезаряд может быть приведен в действие сразу же после того, как был отдан приказ. «В большинстве случаев, ракеты могут покинуть пусковые шахты в течение минуты после приказа, — говорит эксперт по вопросам ядерного оружия Блэр. — Введение в операцию подводных лодок занимает минут на десять больше, поскольку в этом случае необходимы дополнительные действия».

Действительно ли Трамп модернизировал ядерный арсенал?

Это было его первое распоряжение в качестве президента, утверждает Дональд Tрамп на своей странице в Twitter. Так что теперь, по его словам, ядерная мощь США сильнее, чем когда-либо.

На самом деле это не так. «Еще никогда это утверждение настолько не соответствовало реальности», — подчеркивает в интервью газете The Washington Post эксперт по вопросам ядерной безопасности Джеффри Льюис из Монтерейского института международных исследований (МИС). Ядерный арсенал, по его словам, нельзя усовершенствовать в течение нескольких месяцев. В действительности его модернизацию два года назад начал предшественник Трампа Барак Обама. В ближайшие 30 лет на эти цели планируется потратить триллион долларов.

Первый шаг Трампа в роли главы государства не имел ничего общего с ядерным оружием. Едва вступив в должность, новый президент США приказал отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую администрацией Обамы. И лишь недавно Трамп распорядился предоставить ему обзор состава и количества американского ядерного оружия — описание боеспособности атомного арсенала страны, которое предоставляется каждому президенту Соединенных Штатов. О результатах такого доклада пока что неизвестно.

Далеко от действительности и утверждение Трампа о том, что ядерная мощь США сейчас сильнее, чем когда-либо. По оценкам Ассоциации по контролю над вооружениями, в арсенале Соединенных Штатов насчитывается около 6800 ядерных боеголовок, в том числе 4000 потенциально боеготовных. В России их около 7000, при этом потенциально боеготовны 4800. В последние годы РФ и США значительно сократили свои ядерные силы. В начале 1990-х годов у Вашингтона было более 20 тысяч потенциально боеготовных ядерных боеголовок.