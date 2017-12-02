Киевский экс-министр оценил отток населения из Украины в 10 млн человек

Несмотря на то, что официальная статистика оценивает количество граждан Украины в 42 млн человек, в стране реально проживает около 32 млн человек, и это оптимистичные оценки, заявил экс-министр труда ​Михаил Папиев в эфире телеканала ZIK.



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По его словам, до событий 2014 года страну покинули 5 млн человек и столько же уехали уже после «Революции достоинства».

«Внешне Украина выглядит сильным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская держава. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан Украины», — сказал Папиев, при этом он уточнил, что при подсчете не учитывалось население Крыма, ДНР и ЛНР.

«Если взять тех граждан, которые выехали за границы Украины, потому что они не смогли в Украине найти работу и вынуждены сегодня работать за границей, то их получается около 10 миллионов. То есть их было около 5 миллионов до 2014 года и после событий 2014 года еще 5 миллионов наших граждан выехали. Это самая большая беда, потому что выезжают люди в большинстве своем в трудоспособном возрасте, в репродуктивном возрасте. И когда сегодня говорят о пенсионной реформе, то нужно, чтобы правительство набралось смелости и честно сказало молодым людям до 35 лет, что в этих условиях, когда мы являемся вымирающей нацией, как бы это не звучало печально, и в то время, когда у нас демографический кризис, когда у нас стареющее население, перспектив пенсионного обеспечения у молодежи до 35 лет нет», — резюмировал Папиев.

По официальным данным Госстата Украины, в стране на 1 октября 2017 года постоянно проживало более 42 млн 340 тыс. человек. При этом на 1 января 2003 года в стране насчитывалось более 48 млн человек с учетом Крыма и жителей районов Донбасса. В 1990 году население Украины оценивалось в 51,8 млн человек.