Главного дирижера Метрополитен-опера заподозрили в домогательстве

Метрополитен-опера начала расследование в отношении своего музыкального руководителя и многолетнего главного дирижера. Он подозревается в сексуальном домогательстве подростка.



Фото: The New York Times

Как сообщает газета New York Times, в отношении 74-летнего музыканта Джеймса Левайна начато расследование из-за прошлогоднего обращения в полицию некоего мужчины. Последний заявил, что 30 лет назад, когда он еще был несовершеннолетним, его домогался прославленный дирижер.

Сообщения о прошлогоднем обращении в полицию просочились в прессу, а потому Метрополитен-опера объявила, что будет выяснять подробности истории, произошедшей в 1980-е.

NY Times утверждает, что автор заявления написал о том, как Левайн, оказавшись с ним голым в постели, трогал его интимные места. После этого якобы последовали и другие сексуальные контакты.

По словам заявителя, он с детства мечтал стать дирижером, а потому добился знакомства с Левайном в 1985 году. Он утверждал, что Левайн обещал карьеру, но потом передал подростку $ 50 тыс.

Сам Левайн в прошлом году отрицал все обвинения в свой адрес, а теперь отказывается от комментариев.

Левайн — один из самых известных дирижеров в мире. С 1973 года он работает в Метрополитен-опера​, а сейчас является ее музыкальным директором. Помимо этого американец был музыкальным руководителем Мюнхенского филармонического оркестра.