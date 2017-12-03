Тони Блэр назвал Brexit угрозой мирному процессу в Северной Ирландии

Выход Великобритании из Евросоюза угрожает «Соглашению Страстной пятницы», благодаря которому был урегулирован многолетний конфликт в Северной Ирландии. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил бывший премьер-министр (1997−2007 годы) Соединенного Королевства Тони Блэр.

По его словам, членство Великобритании и Республики Ирландия в ЕС вместе с открытой границей с Северной Ирландией лежало в основе заключенной почти 20 лет назад сделки. В этой связи перспектива введения так называемой жесткой границы после Brexit создает реальные проблемы для мирного процесса. «Если в конечном итоге будет жесткая граница, то, очевидно, это спровоцирует напряжение. Это не значит, что вы должны отказаться от „Соглашения Страстной пятницы“, но это создает реальную угрозу для него», — сказал Блэр.

Белфастское соглашение, известное как «Соглашение Страстной пятницы», было заключено в 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия. Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.