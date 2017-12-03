Афганские спецслужбы отчитались об убийстве боевика, который возглавлял «спецподразделение» группировки «Талибан».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности Афганистана NDS, Мулла Шах Вали, известный как Мулла Насер, был убит в результате воздушного удара в провинции Гельманд. В группировке «Талибан» он возглавлял так называемый красный отряд, считающийся у боевиков элитным подразделением.

Как указывают афганские военные, «красный отряд» отличается от других формирований «Талибана» лучшим оснащением. Входящие в него боевики используют очки ночного видения, реактивные снаряды, а также автоматическое оружие американского производства.

Как отмечает Reuters, Шах Вали возглавил «красный отряд» три года назад и неоднократно участвовал в нападениях на позиции правительственной армии.

В начале ноября в провинции Пактия был уничтожен полевой командир Мулла Фарук, который командовал бандой в городе Гардез. Как указывали афганские власти, смерть боевика могла привести к серьезному ослаблению позиций «Талибана» в восточных районах страны.