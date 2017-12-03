ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия развернет недалеко от Калининграда ракетный комплекс "Искандер-М"

03.12.2017 16:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В самое ближайшее время в Калининградской области будут на постоянной основе размещены оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», пишет «Коммерсант».

О том, что состоялась передача бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» личному составу гвардейского ракетного соединения Западного военного округа, сообщила официальный печатный орган Минобороны РФ «Красная Звезда». В публикации не уточняется, какое именно соединение получило 11-й по счету бригадный комплект ОТРК, однако говорится, что им командует гвардии полковник Анатолий Городецкий. В апрельском номере другого издания Минобороны РФ — «Страж Балтики» — он упоминается как командир 152-й гвардейской ракетной бригады (Черняховск, Калининградская область).

Источник «Коммерсанта», близкий к Генштабу ВС России, факт перевооружения бригады со старых тактических ракетных комплексов «Точка-У» на новые ОТРК «Искандер» подтвердил, уточнив, что на боевое дежурство они встанут в начале 2018 года. До этого в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск (Знаменск, Астраханская область) экипажи 152-й ракетной бригады будут обучаться управлению ОТРК, затем проведут тактическое учение с реальными пусками ракет, а уже после личный состав соединения железнодорожным транспортом отправится в место постоянной дислокации.

Разговоры о постоянном размещении «Искандеров» в Калининградской области ведутся с июля 2007 года: занимавший тогда пост первого вице-премьера Сергей Иванов заявил, что такая мера необходима в противовес развертыванию элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. Недавно США, пользуясь истерией в Европе вокруг учений «Запад-2017», развернули в Польше бронетанковую дивизию.

В НАТО «Коммерсанту» заявили, что такой шаг «не будет способствовать снятию напряжения» между Североатлантическим альянсом и Россией. А в МИД Польши посетовали, что «активная милитаризация Калининградской области вызывает обеспокоенность у всех стран региона и за его пределами».

Беларусь рассмотрит возможность закупки «искандеров» не ранее 2020 года.

СМИ: Азербайджан думает купить у Беларуси «Полонезы» в противовес Армении с «Искандерами»

 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что состоялась передача бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" личному составу гвардейского ракетного соединения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Тони Блэр назвал Brexit угрозой мирному процессу в Северной Ирландии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика