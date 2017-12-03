В самое ближайшее время в Калининградской области будут на постоянной основе размещены оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», пишет « Коммерсант ».

О том, что состоялась передача бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» личному составу гвардейского ракетного соединения Западного военного округа, сообщила официальный печатный орган Минобороны РФ «Красная Звезда». В публикации не уточняется, какое именно соединение получило 11-й по счету бригадный комплект ОТРК, однако говорится, что им командует гвардии полковник Анатолий Городецкий. В апрельском номере другого издания Минобороны РФ — «Страж Балтики» — он упоминается как командир 152-й гвардейской ракетной бригады (Черняховск, Калининградская область).

Источник «Коммерсанта», близкий к Генштабу ВС России, факт перевооружения бригады со старых тактических ракетных комплексов «Точка-У» на новые ОТРК «Искандер» подтвердил, уточнив, что на боевое дежурство они встанут в начале 2018 года. До этого в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск (Знаменск, Астраханская область) экипажи 152-й ракетной бригады будут обучаться управлению ОТРК, затем проведут тактическое учение с реальными пусками ракет, а уже после личный состав соединения железнодорожным транспортом отправится в место постоянной дислокации.

Разговоры о постоянном размещении «Искандеров» в Калининградской области ведутся с июля 2007 года: занимавший тогда пост первого вице-премьера Сергей Иванов заявил, что такая мера необходима в противовес развертыванию элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. Недавно США, пользуясь истерией в Европе вокруг учений «Запад-2017», развернули в Польше бронетанковую дивизию.

В НАТО «Коммерсанту» заявили, что такой шаг «не будет способствовать снятию напряжения» между Североатлантическим альянсом и Россией. А в МИД Польши посетовали, что «активная милитаризация Калининградской области вызывает обеспокоенность у всех стран региона и за его пределами».

Беларусь рассмотрит возможность закупки «искандеров» не ранее 2020 года.

СМИ: Азербайджан думает купить у Беларуси «Полонезы» в противовес Армении с «Искандерами»