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Telegraph рассказала о "первых в мире" биткоиновых миллиардерах

03.12.2017 16:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Братья близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook, оказались «первыми в мире» биткоиновыми миллиардерами, пишет британская газета The Telegraph.


Фото: Reuters

Причем Винклвосс купили биткоины на деньги, выигранные у Цукерберга в суде. В 2008 году он выплатил им 65 млн долларов в рамках мирового соглашения, а в 2013 году они купили криптолювалюту на 11 млн долларов, когда один биткоин стоил 120 долларов. По данным Telegraph, они обладатели «примерно 1% всех биткоинов в мире».

«Считается, что это первый миллиард, заработанный на криптовалютных инвестициях, знаковый момент для спорного актива», — пишет The Telegraph.

Их состояние оценивается примерно в 100 тыс. биткоинов. На прошлой неделе криптовалюта пробила отметку в 10 тыс долларов. Как отмечает газета, близнецы Винклвосс не остановились на покупке биткоинов, они открыли собственную онлайн-биржу и венчурный фонд. «Мы никогда не продавали биткоин, мы вложились на долгие годы», — говорил Кэмерон Винклвосс в 2015 году.

Другим обладателем более 1 млрд долларов в биткоинах является основатель криптовалюты, человек, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото.

Братья Уинклвосс учились в Гарварде вместе с Марком Цукербергом, в 2002 году они начали работу над социальной сетью ConnectU (также называлась HarvardConnection) вместе с другим студентом Дивья Нарендра. Одно время с ними сотрудничал Цукерберг, он задумал собственную соцсеть thefacebook.com, которую запустил в феврале 2004 года.

Сайт ConnectU открылся только в мае 2004 года, в том же году братья подали на Цукерберга в суд, обвинив его в краже интеллектуальной собственности. В 2008 году они заключили мировое соглашение, по которому Уинклвосс получили 65 млн долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Братья близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook, оказались "первыми в мире" биткоиновыми...

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