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Российские самолеты нанесли удар по боевикам в Сирии

03.12.2017 18:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов «Исламского государства» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

«3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», — сказали в ведомстве.

По данным министерства, целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов.

 
 
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По данным министерства, целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники

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