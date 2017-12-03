Российские самолеты нанесли удар по боевикам в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов «Исламского государства» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

«3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор», — сказали в ведомстве.

По данным министерства, целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов.