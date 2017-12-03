Люди в военной форме заблокировали киевский телеканал

В Киеве неизвестные, одетые в военную форму, заблокировали офис телеканала News One. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала. News One при этом продолжил работу, транслируются события, происходящие переход входом в здание канала.

«К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали», — сказано в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной News One в Facebook, видно, что мешки выгружены у ворот здания. По данным телеканала, въезд также заблокирован колючей проволокой.

«Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслировал „Марш за импичмент“ Михаила Саакашвили», — сказано в сообщении.

Офис телеканала NewsOne блокируют активисты, связанные с партией Братство Дмитрия Корчинского. Об этом Стране рассказал владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев. «У меня есть информация о том, что [Дмитрию] Корчинскому из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране», — заявил Мураев (цитата по «112 Украина»).

Сам Корчинский на своей странице в Facebook опубликовал сообщение о блокировании NewsOne.

«Активисты пикетируют наиболее злостный промосковский телеканал нюсван. Принадлежит агенту ФСБ Мураеву, который публично называет Революцию достоинства государственным переворотом, участников Революции достоинство — преступниками, отрицает то, что московия агрессор, поддерживает сепаратистов, ненавидит Украину», — написал Корчинский.

Активисты также объявили свою требования к Мураеву. «Мы требуем, чтобы спецслужбы провели обыски на телеканале NewsOne», — сказал один из участников акции, представившись Алексеем.

Речь идет об акции «Марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, проходившей с 12:00—15:00 в столице страны. Как сообщала «Украинская правда», на митинг вышли 3 тыс. человек, полиция заявила о 2,5 тыс. участников.

Организаторы марша потребовали создать антикоррупционный суд, отменить положение о неприкосновенности народных депутатов и внести поправки в избирательное законодательство. По данным полиции, нарушений в ходе митинга зафиксировано не было.