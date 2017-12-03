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Трамп назвал репутацию ФБР "худшей в истории"
03.12.2017 21:33 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп на фоне расследования против его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна заявил, что считает репутацию ФБР «худшей в истории».
«После руководства Коми, с фальшивым и нечестным расследованием против [Хиллари] Клинтон (и остального), репутация ФБР в клочьях — худшая в истории», — написал Трамп в своем Twitter, добавив: «Мы вернем ФБР его величие».
ФБР в 2016 году вело расследование против Клинтон из-за того, что она, будучи госсекретарем США, вела переписку с личной почты, что могло стать причиной утечки секретной информации. Расследование было закрыто.
Джеймс Коми, бывший директор ФБР, давал показания в конгрессе в мае 2017 года. Тогда он заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование против Флинна. Коми рассказал, что ответил президенту отказом.
В воскресенье днем Трамп написал еще один твит с критикой бывшего директора ФБР. «Я никогда не просил Коми закрыть расследование против Флинна. Фейковые новости прикрывают другую ложь Коми», — написал президент США.
Теперь расследованием «российского дела» — предполагаемого вмешательства России в выборы США — занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В пятницу, 1 декабря, Майкл Флинн пошел на сделку со следствием и признался в том, что давал ложные показания ФБР о своих переговорах с послом России в США.
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Джеймс Коми, бывший директор ФБР, давал показания в конгрессе в мае 2017 года. Тогда он заявил, что Трамп попросил его прекратить расследование против Флинна. Коми...
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