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Свои "биткоины" для борьбы с кризисом решили создать в Венесуэле

04.12.2017 00:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Reuters

«Венесуэла создаст систему криптовалюты, которая будет называться El Petro», — заявил он.

Cообщается, что новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны.

По мнению властей Венесуэлы, американские санкции могут помешать совершать международные платежи. Для преодоления трудностей и предложено создать криптовалюту. Противники действующего президента сомневаются, что идею удастся реализовать.

В начале ноября сообщалось, что в Венесуэле в обращение была введена банкнота в 100 тысяч боливаров (примерно 2,5 доллара США).

В сентябре Николас Мадуро говорил о намерении создать новую мировую валюту, альтернативную доллару.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Cообщается, что новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны.

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