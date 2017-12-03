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Свои "биткоины" для борьбы с кризисом решили создать в Венесуэле
04.12.2017 00:10 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла создаст систему криптовалюты, чтобы преодолеть финансовую блокаду. Об этом сообщает
«Венесуэла создаст систему криптовалюты, которая будет называться El Petro», — заявил он.
Cообщается, что новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны.
По мнению властей Венесуэлы, американские санкции могут помешать совершать международные платежи. Для преодоления трудностей и предложено создать криптовалюту. Противники действующего президента сомневаются, что идею удастся реализовать.
В начале ноября сообщалось, что в Венесуэле в обращение была
В сентябре Николас Мадуро
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Cообщается, что новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны.
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