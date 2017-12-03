По утверждению американского генерала, Россия и Китай создают оружие, которое будет способно с земли поразить спутники США.



Россия и Китай разрабатывают оружие, способное поражать цели в космосе, например американские спутники, заявил генерал, руководитель стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен. Об этом сообщает CNN .



«Они создавали оружие для управления с земли в космосе, тестировали его», — рассказал Хайтен. По его словам, это как оружие, создающие помехи, так и лазерное оружие. «Они даже не скрывали это», — подчеркнул он.



Хайтен утверждает, что Россия и Китая создают такое оружие для того, чтобы «бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире». «Мы не можем этого допустить», — добавил он.



По словам генерала, спутники — один из важнейших космических активов, так как благодаря им функционирует система предупреждения ядерных ударов. ​



Ранее президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что Россия, как и другие страны, применяет «для разработки вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки — это лазеры, гиперзвук, робототехника».



Кроме того, преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения подполковник Алексей Солодовников рассказал, что в России разрабатывается новый гиперзвуковой стратегический бомбардировщик, который по задумке будет способен наносить ядерные удары из космоса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия По утверждению американского генерала, Россия и Китай создают оружие, которое будет способно с земли поразить спутники США.