половина британцев хотели бы провести новый референдум по Brexit

Большинство опрошенных полагают, что Великобритания выплатит ЕС «слишком много денег» за Brexit.

Половина граждан Великобритании высказываются за проведение нового референдума по Brexit. Таковы данные социологического опроса, который обнародовал британский таблоид Mail on Sunday в воскресенье, 3 декабря.

Британцы отвечали на вопрос, хотели бы ли они проголосовать за то, насколько приемлемы условия выхода Великобритании из ЕС. 34 процента опрошенных высказались против такого референдума. 16 процентов не определились с ответом.

Большинство из более чем тысячи опрошенных человек также заявили, что страна выплатит в ходе Brexit «слишком много денег». Ранее британские СМИ написали, что правительство готово заплатить Евросоюзу за выход из него около 50 миллиардов евро.

Тони Блэр призывает отменить Brexit

Бывший британский премьер Тони Блэр высказался в воскресенье за отмену выхода Великобритании из ЕС. «Это обратимо. Ничего не произошло прежде, чем это произошло», — заявил он BBC.

По словам Блэра, британское правительство может не достигнуть своих целей в ходе переговоров по Brexit. Экс-премьер уверен, что многие граждане Великобритании могли бы изменить свое мнение после того, как выяснились негативные последствия Brexit.

Переговоры зашли в тупик

Новый раунд переговоров по выходу Великобритании состоится 4 декабря. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретится в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В настоящий момент стороны зашли в тупик по ряду тем. Так, открытым остается вопрос о пограничном режиме между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия.