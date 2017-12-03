Для российского экс-министра, попавшегося на взятке в 2 млн долларов, обвинение просит 10 лет

Прокурор запросил для экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 10 лет колонии по делу о взятке. Вину Улюкаева гособвинитель счел доказанной и подтвержденной заявлением Сечина.



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Гособвинитель Борис Непорожный запросил 10 лет реального срока для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент РБК в Замоскворецком суде Москвы, который в понедельник, 4 декабря, приступил к прениям сторон по делу Улюкаева.

Улюкаева также попросили приговорить к штрафу в 5-кратном размере взятки.

​​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября прошлого года после получения сумки с $ 2 млн (более 130 млн руб.) у главы «Роснефти» Игорь Сечина в офисе компании на Софийской набережной, следовало из обвинительного заключения. По версии гособвинения, Улюкаев потребовал у Сечина взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

Преследование Улюкаева началось после того, как Сечин написал на него заявление на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Заявление также подписал генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, который тогда был вице-президентом «Роснефти» по безопасности — он в дальнейшем курировал оперативную разработку Улюкаева и, по данным «Русской службы BBC», был в офисе «Роснефти» во время встречи министра и главы компании.

Глава «Роснефти» утверждал, что взятку Улюкаев требовал «жестом с двумя пальцами» на саммите стран БРИКС в индийском штате Гоа в октябре 2016 года. Сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин и корреспондент Life Александр Юнашев, которые присутствовали при этом разговоре Улюкаева и Сечина, утверждали в суде, что этого жеста не видели.

Разговоры Сечина и Улюкаева в день передачи предполагаемой взятки записаны и были исследованы в суде; в ходе беседы Сечин говорит министру, что «выполнил поручение» и «собрал объем». Защита Улюкаева настаивала, что прямых указаний именно на взятку в их разговоре нет.

Сечин не был допрошен в суде: он четыре раза не явился в суд по повестке, сославшись на занятость, а исследовать его письменные показания, данные на стадии следствия, суд не стал. Таким образом гособвинение лишилось возможности ссылаться на его показания как на доказательство вины Улюкаева, указывала защита. Феоктистов дал суду показания в закрытом режиме.

15 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Улюкаева в связи с утратой доверия. Улюкаев не признает вину; показания Сечина он назвал ложью и оговором.