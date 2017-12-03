Под залог в 100 тыс евро. Суд в Испании освободил некоторых каталонских министров

Верховный суд Испании решил освободить из тюрьмы ряд бывших членов администрации Каталонии, обвиненных в мятеже. Они смогут участвовать в местных выборах 21 декабря. Замглавы правительства остался под стражей.



Барселона, 10 октября 2017 года. Фото: Reuters

Шесть бывших советников (региональных министров) правительства Каталонии будут освобождены из тюрьмы. Решение об этом принял в понедельник, 4 декабря, член Верховного суда Испании Пабло Льярена. Вместе с тем он оставил под стражей заместителя председателя каталонского правительства Ориола Жункераса, советника внутренних дел Жоакима Форна и лидеров двух общественных организаций каталонских сепаратистов — Жорди Санчеса из «Национальной ассамблеи Каталонии» и Жорди Куишара из «Всеобщей культуры».

При этом с шести освобожденных, находившихся в предварительном заключении, обвинения в мятеже и ряде других серьезных правонарушениях не сняты. Они будут дожидаться суда дома, предварительно выплатив залог в 100 тысяч евро.

Чем мотивировано решение судьи

Месяц назад, решив заключить каталонских чиновников под стражу , судья Национальной судебной палаты Кармен Ламела пояснила, что они «не раскаялись в содеянном и могут, оставаясь на свободе, продолжать противоправную деятельность». Кульминацией этой деятельности, по оценке Ламелы, стало участие в подготовке мятежа, который вылился в провозглашении независимости Каталонии 27 октября. Что же касается общественных активистов, то их обвиняют в «бунте» — нападении на гражданских гвардейцев (жандармов) в Барселоне 20 сентября.

Ходатайство об освобождении арестованных внесли в верховный суд 29 ноября их адвокаты. Каталонцы обещали соблюдать законы Испании и придерживаться конституции страны. От идеи независимости они не отказались, но обещали не участвовать в каких-либо незаконных действиях и согласились с тем, что все вопросы, связанные со статусом их региона, могут решаться лишь на переговорах с Мадридом. «Эти обещания и побудили суд рассмотреть вопрос об освобождении подследственных», говорится в постановлении Пабло Льярены.

Однако в ходе личной беседы с ними 1 декабря судья Льярена убедился, что не все они готовы выполнить свои обязательства. Отказ отпустить четырех подследственных юрист обосновал тем, что они «играли руководящую роль в событиях, связанных с незаконным провозглашением независимости», а ныне «недостаточно четко выразили свою готовность отказаться от позиции, противоречащей конституции Испании». Таким образом, у суда есть подозрения, что на свободе они «могут продолжить противоправную деятельность».

Что будет дальше

Освобожденные смогут участвовать в предвыборной кампании, начинающейся 5 декабря. Почти все они выдвинуты кандидатами от разных партий и будут баллотироваться на выборах 21 декабря, имея, по данным опросов общественного мнения, высокий рейтинг среди сторонников независимости. Права быть избранными, по испанским законам, подследственные сохраняют.

Как заявил DW профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья, решение освободить бывших советников снимет остроту с предвыборной кампании. Дело в том, что сторонники независимости намереваются привлечь на свою сторону около миллиона избирателей, еще не решивших, за кого голосовать, и рассчитывают воздействовать на эмоции людей тезисом о «томящихся в застенках мучениках».

«Теперь подобной возможности у сепаратистов стало меньше», считает профессор. Вместе с тем он полагает, что решение оставить за решеткой четырех каталонских деятелей — это «предупреждение всем сепаратистам: испанская юстиция настроена серьезна и вовсе не намерена прощать правонарушения».