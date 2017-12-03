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Под залог в 100 тыс евро. Суд в Испании освободил некоторых каталонских министров
04.12.2017 14:14 — Новости Мира | Tut.by
Верховный суд Испании решил освободить из тюрьмы ряд бывших членов администрации Каталонии, обвиненных в мятеже. Они смогут участвовать в местных выборах 21 декабря. Замглавы правительства остался под стражей.
Шесть бывших советников (региональных министров) правительства Каталонии будут освобождены из тюрьмы. Решение об этом принял в понедельник, 4 декабря, член Верховного суда Испании Пабло Льярена. Вместе с тем он оставил под стражей заместителя председателя каталонского правительства Ориола Жункераса, советника внутренних дел Жоакима Форна и лидеров двух общественных организаций каталонских сепаратистов — Жорди Санчеса из «Национальной ассамблеи Каталонии» и Жорди Куишара из «Всеобщей культуры».
При этом с шести освобожденных, находившихся в предварительном заключении, обвинения в мятеже и ряде других серьезных правонарушениях не сняты. Они будут дожидаться суда дома, предварительно выплатив залог в 100 тысяч евро.
Чем мотивировано решение судьи
Месяц назад, решив заключить каталонских чиновников
Ходатайство об освобождении арестованных внесли в верховный суд 29 ноября их адвокаты. Каталонцы обещали соблюдать законы Испании и придерживаться конституции страны. От идеи независимости они не отказались, но обещали не участвовать в каких-либо незаконных действиях и согласились с тем, что все вопросы, связанные со статусом их региона, могут решаться лишь на переговорах с Мадридом. «Эти обещания и побудили суд рассмотреть вопрос об освобождении подследственных», говорится в постановлении Пабло Льярены.
Однако в ходе личной беседы с ними 1 декабря судья Льярена убедился, что не все они готовы выполнить свои обязательства. Отказ отпустить четырех подследственных юрист обосновал тем, что они «играли руководящую роль в событиях, связанных с незаконным провозглашением независимости», а ныне «недостаточно четко выразили свою готовность отказаться от позиции, противоречащей конституции Испании». Таким образом, у суда есть подозрения, что на свободе они «могут продолжить противоправную деятельность».
Что будет дальше
Освобожденные смогут участвовать в предвыборной кампании, начинающейся 5 декабря. Почти все они выдвинуты кандидатами от разных партий и
Как заявил DW профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья, решение освободить бывших советников снимет остроту с предвыборной кампании. Дело в том, что сторонники независимости намереваются привлечь на свою сторону около миллиона избирателей, еще не решивших, за кого голосовать, и рассчитывают воздействовать на эмоции людей тезисом о «томящихся в застенках мучениках».
«Теперь подобной возможности у сепаратистов стало меньше», считает профессор. Вместе с тем он полагает, что решение оставить за решеткой четырех каталонских деятелей — это «предупреждение всем сепаратистам: испанская юстиция настроена серьезна и вовсе не намерена прощать правонарушения».
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Вместе с тем он оставил под стражей заместителя председателя каталонского правительства Ориола Жункераса, советника внутренних дел Жоакима Форна и лидеров двух...
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