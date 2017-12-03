Генсек НАТО: Война на Корейском полуострове будет иметь катастрофические последствия

Военные действия против КНДР привели бы к катастрофическим последствиям, причем не только для региона, но и для всего мира. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД альянса в Брюсселе 5−6 декабря.

«Война в этом регионе привела бы к катастрофе. Последствия затронули бы весь мир, а не только конкретный регион», — заявил Столтенберг. В этой связи он подчеркнул, что следует добиваться мирного решения кризиса. Также генсек НАТО заявил, что для достижения результата в этом направлении необходимо продолжать оказывать давление на Пхеньян.

«Цель сохранения напряженности — донести [нашу] позицию так, чтобы не потребовалось в действительности применять силу. Смысл не в том, чтобы спровоцировать конфликт, а в том, чтобы его предотвратить», — пояснил он. Столтенберг добавил, что большую роль в урегулировании кризиса играют Россия и Китай, поскольку они являются членами Совета Безопасности ООН, а также имеют близкое территориальное расположение.

Утром 29 ноября КНДР осуществила первый с 15 сентября ракетный запуск. По данным северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Как сообщили в японском Минобороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори.

4 декабря ВВС Республики Корея и США начали совместные учения Vigilant Ace 18 («Виджилант эйс 18») на Корейском полуострове. В ответ МИД Северной Кореи опубликовал заявление, в котором резко осудил маневры Сеула и Вашингтона. Внешнеполитическое ведомство, в частности, отмечает, что развязанная США кампания по демонизации страны — это пролог к войне, в то время как КНДР лишь преследует «законную и справедливую цель, укрепляя свои ядерные средства сдерживания».