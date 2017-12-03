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Генсек НАТО: Война на Корейском полуострове будет иметь катастрофические последствия
04.12.2017 14:38 — Новости Мира | Tut.by
Военные действия против КНДР привели бы к катастрофическим последствиям, причем не только для региона, но и для всего мира. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД альянса в Брюсселе 5−6 декабря.
«Война в этом регионе привела бы к катастрофе. Последствия затронули бы весь мир, а не только конкретный регион», — заявил Столтенберг. В этой связи он подчеркнул, что следует добиваться мирного решения кризиса. Также генсек НАТО заявил, что для достижения результата в этом направлении необходимо продолжать оказывать давление на Пхеньян.
«Цель сохранения напряженности — донести [нашу] позицию так, чтобы не потребовалось в действительности применять силу. Смысл не в том, чтобы спровоцировать конфликт, а в том, чтобы его предотвратить», — пояснил он. Столтенберг добавил, что большую роль в урегулировании кризиса играют Россия и Китай, поскольку они являются членами Совета Безопасности ООН, а также имеют близкое территориальное расположение.
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"Последствия затронули бы весь мир, а не только конкретный регион", - заявил Столтенберг. В этой связи он подчеркнул, что следует добиваться мирного решения кризиса.
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