|
США возобновят выдачу виз в генконсульствах в российских регионах
04.12.2017 15:31 — Новости Мира | Tut.by
Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью
За визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке.
США в августе объявили, что из-за сокращения численности дипмиссии по требованию российских властей дипмиссии прекращают выдачу неиммиграционных виз в консульствах в РФ.
С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления. С сентября возросло число обращений за визой в соседних с РФ странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии