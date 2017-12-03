США возобновят выдачу виз в генконсульствах в российских регионах

Генеральные консульства США в российских регионах с 11 декабря возобновят выдачу виз россиянам. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в России Джон Хантсман.



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За визами можно будет обращаться в генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке.

США в августе объявили, что из-за сокращения численности дипмиссии по требованию российских властей дипмиссии прекращают выдачу неиммиграционных виз в консульствах в РФ.

С начала сентября получить американскую визу в России можно лишь в посольстве в Москве, что привело к резкому увеличению сроков оформления. С сентября возросло число обращений за визой в соседних с РФ странах.