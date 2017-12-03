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В Йемене убили экс-президента страны
04.12.2017 16:18 — Новости Мира | Tut.by
В Йемене повстанцы-хуситы убили экс-президента страны Али Абдаллу Салеха,
Данные о смерти экс-президента разнятся.
Официального подтверждения сообщений о смерти экс-президента пока не поступало, однако в Сети
4 декабря телеканал
Ранее к Сане по приказу президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади направили войска. Там со среды длится
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В Йемене повстанцы-хуситы убили экс-президента страны Али Абдаллу Салеха, сообщают мировые информагентства.
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