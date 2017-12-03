ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Йемене убили экс-президента страны

04.12.2017 16:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Йемене повстанцы-хуситы убили экс-президента страны Али Абдаллу Салеха, сообщают мировые информагентства.


Али Абдулла Салех. Фото: Reuters

Данные о смерти экс-президента разнятся. Reuters сообщает, что повстанцы взорвали дом Али Абдаллы Салеха в Сане. Иранское агентство Tasnim писало, что хуситы убили Салеха при попытке бегства из Саны на восток в провинцию Мариб.

Официального подтверждения сообщений о смерти экс-президента пока не поступало, однако в Сети появились фотографии якобы мертвого Салеха.

4 декабря телеканал Al Arabiya передавал заявление Али Абдаллы Салех, который официально прекратил союзнические отношения с мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Ранее к Сане по приказу президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади направили войска. Там со среды длится конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха. В уличных боях используется тяжелое вооружение, погибли не менее 200 человек. Война в Йемене длится с 2014 года.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Йемене повстанцы-хуситы убили экс-президента страны Али Абдаллу Салеха, сообщают мировые информагентства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США возобновят выдачу виз в генконсульствах в российских регионах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика