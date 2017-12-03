В Йемене убили экс-президента страны

В Йемене повстанцы-хуситы убили экс-президента страны Али Абдаллу Салеха, сообщают мировые информагентства.



Али Абдулла Салех. Фото: Reuters

Данные о смерти экс-президента разнятся. Reuters сообщает, что повстанцы взорвали дом Али Абдаллы Салеха в Сане. Иранское агентство Tasnim писало, что хуситы убили Салеха при попытке бегства из Саны на восток в провинцию Мариб.

Официального подтверждения сообщений о смерти экс-президента пока не поступало, однако в Сети появились фотографии якобы мертвого Салеха.

4 декабря телеканал Al Arabiya передавал заявление Али Абдаллы Салех, который официально прекратил союзнические отношения с мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Ранее к Сане по приказу президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади направили войска. Там со среды длится конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха. В уличных боях используется тяжелое вооружение, погибли не менее 200 человек. Война в Йемене длится с 2014 года.