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Трамп: Клинтон неоднократно и без всяких последствий лгала ФБР
04.12.2017 17:54 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп 4 декабря заявил журналистам, что его соперница на прошедших выборах, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон неоднократно лгала Федеральному бюро расследований (ФБР), не сталкиваясь с последствиями, в отличие от его бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.
«Хиллари Клинтон лгала много раз ФБР и с ней ничего не случилось. Флинн лгал и это разрушило его жизнь, и я думаю, это позор», — сказал американский лидер.
Флинн 1 декабря
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Президент США считает позором тот факт, что Клинтон до сих пор не предстала перед судом.
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