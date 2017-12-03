Трамп: Клинтон неоднократно и без всяких последствий лгала ФБР

Президент США Дональд Трамп 4 декабря заявил журналистам, что его соперница на прошедших выборах, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон неоднократно лгала Федеральному бюро расследований (ФБР), не сталкиваясь с последствиями, в отличие от его бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.



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«Хиллари Клинтон лгала много раз ФБР и с ней ничего не случилось. Флинн лгал и это разрушило его жизнь, и я думаю, это позор», — сказал американский лидер.

Флинн 1 декабря признал в суде свою вину в даче ложных показаний. Согласно обвинительному заключению спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-помощник президента солгал во время допроса в ФБР насчет того, что в конце 2016 года в беседе с (на тот момент) послом России в США Сергеем Кисляком он не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции. Флинн тогда также сказал, что не припоминает слова Кисляка о согласии российской стороны не делать незамедлительных ответных шагов.