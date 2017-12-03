После Сирии российские ЧВК готовы высадиться в Судане

Бойцы российских частных военных компаний, ранее воевавшие на востоке Украины и в Сирии, теперь принимают участие и в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира, рассказали Русской службе Би-би-си ветераны кампаний и руководитель ЧВК.

Официально российские власти не признают участие в вооруженных конфликтах за рубежом сотрудников частных военных компаний — по российскому законодательству это попадает под статью «Наемничество». Но и на востоке Украины (где, по версии российских властей, вообще нет российских солдат), и в Сирии (размер российского военного контингента неизвестен), как рассказывали очевидцы и родственники погибших россиян, сражалось большое количество сотрудников частных компаний, связанных с российскими властями.

Теперь их ожидает следующая командировка: в Судан, где уже воюют добровольцы из России, рассказал Русской службе Би-би-си один из ветеранов сражений на востоке Украины и в Сирии (попросил об анонимности в целях собственной безопасности).

«Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии, — подтвердил Би-би-си руководитель частной военной компании „РСБ-Групп“ Олег Криницын. — У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем, — сказал он. — Там вялотекущий пограничный конфликт». Сотрудники «РСБ-Групп», по его словам, в Судан не поехали и «находятся на местах своей дислокации».

Воевавший на стороне пророссийских сепаратистов бывший «министр обороны» самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) также сказал Би-би-си, что слышал о новых командировках в Судан. Несколько дней назад он подробно писал об этом в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте»: «Все больше подтверждений того, что „следующая остановка“ в заморских приключениях намечается на Судан. Типа, в Сирии „скоро победа“, а „забарывать международный терроризм“ (орфография автора сохранена. — Би-би-си) где-то обязательно надо».

«Еще пару недель назад мне передали информацию о том, что „Вагнер“ (ЧВК, ставшая известной благодаря конфликту на востоке Украины. — Би-би-си) уже готовится (после Сирии) ехать именно туда (в Южный Судан) — ищут специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР (с Суданом СССР, насколько помнится, дружил „не очень“, но в соседней Эфиопии воевали советские „военспецы“, что называется, „в количестве“)», — отметил он в своей записи.

Бывший командир батальона «Восток», воевавшего на стороне самопровозглашенной ДНР, Александр Ходаковский на вопрос Би-би-си, слышал ли он об отправке добровольцев из России в Судан, ответил: «Слухи такие ходят, но пока без подтверждения».

Гражданская война в Судане идет с 2013 года, после того как в 2011 году независимость провозгласила южная часть страны. В Южном Судане размещены части международных миротворцев численностью 12 тысяч человек. Своих военнослужащих в состав контингента выделяют страны Африканского союза.

Защита от США

Официально Россия не принимала участия в конфликте. Однако совсем недавно в России впервые побывал президент Судана Омар Башир, обвиняемый Международным уголовным судом в геноциде во время конфликта в суданском регионе Дарфур.

Он встретился с президентом Владимиром Путиным и заявил, что его страна нуждается в защите «от агрессивных действий США». Отвечая на вопрос журналистов о выдвинутых против Башира обвинениях, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил: «Он легитимный президент Судана».

Во время этого визита президент Судана обсудил также с Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу вопрос создания российской военной базы, которая могла бы появиться в Порт-Судане на берегу Красного моря — втором по величине городе страны и ее единственном морском порте.

«Этого требует нынешнее время», — заявил РИА «Новости» по итогам визита глава комитета обороны и безопасности суданского парламента Аль-Хади Хамид. По его словам, создание базы не станет «чем-то удивительным».

Российская сторона готова на такой шаг, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности российского Совета Федерации Франц Клинцевич: «Понятно, что решение о создании в Судане российской военной базы на Красном море будет принимать Путин как верховный главнокомандующий, но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует». Судан может стать «одним из ключевых посредников в дальнейшем конструктивном взаимодействии России с мусульманским миром», заявил в свою очередь Интерфаксу глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Назвать какой-то значительный российский интерес, связанный с полезными ископаемыми или связанный с геополитическим или географическим положением этой страны, очень сложно», — сказал Би-би-си главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

Объективных причин посылать в Судан группы военных из ЧВК у России нет, говорит военный эксперт Александр Гольц. По его словам, российская военная активность в этом регионе продиктована, скорее, стремлением доказать любой ценой всему миру, что Россия способна «проецировать силу».