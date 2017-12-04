Полет северокорейской ракеты видели с борта пассажирского рейса

Члены экипажа лайнера авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс над Японией, сообщили, что видели пролетавшую северокорейскую ракету, запущенную на прошлой неделе.



Запуск северокорейской ракеты "Хвасон-15" 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

Авиакомпания подтвердила Би-би-си, что экипаж наблюдал нечто, что, по всей видимости, было возвращением баллистической ракеты в плотные слои атмосферы Земли.

Cathay Pacific добавляет, что в связи с пуском ракеты график и маршруты полетов не менялись.

29 ноября Северная Корея испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по словам Пхеньяна, может поразить цель в любом месте территории США.

Это испытание еще более усилило напряженность в отношениях между Пхеньяном с одной стороны, и Южной Кореей и США с другой.

В понедельник США и Южная Корея приступили к крупнейшим военно-воздушным учениям , которые министерство иностранных дел Северной Кореи назвало небывалыми в истории масштабными военными провокациями.

Элемент риска

Как сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи, ракета «Хвасонг-15», способная нести тяжелую ядерную боеголовку, пролетела 950 км за 53 минуты, достигнув максимальной высоты 4475 км.

Ракета упала в море, примерно в 250 км от северного побережья Японии, но она летела дальше и выше, чем все предыдущие северокорейские ракеты.

Генеральный директор по эксплуатации Cathay Pacific разослал сотрудникам сообщение, в котором было сказано: «Сегодня экипаж рейса CX893 проинформировал, что они видели полет северокорейской ракеты».

«Примите к сведению, мы заметили, как ракета из КНДР взорвалась и распалась на части невдалеке от нашего текущего местоположения», — говорилось в сообщении, переданном с борта самолета.

Ракету также заметили экипажи двух южнокорейских самолетов, направлявшихся из США в Сеул.

В отличие от других стран, Северная Корея не имеет обыкновения предупреждать международное сообщество о грядущих испытаниях своих ракет и об их предполагаемом курсе, что потенциально представляет опасность для авиации.

У Пхеньяна есть доступ к данным о полетах международной гражданской авиации, и, соответственно, он может быть в курсе присутствия самолетов в зоне испытания.

Хотя риск, который представляют собой северокорейские ракеты, относительно невелик, авиакомпании уже принимают его в расчет.

В начале августа Air France расширила зону воздушного пространства вокруг Северной Кореи, в которой запрещено находиться ее самолетам, после того как выяснилось, что один из рейсов компании пролетел вблизи траектории северокорейской ракеты.

Военно-воздушные учения США и Южной Кореи продлятся пять дней. В них примут участие около 230 воздушных судов и десятки тысяч военнослужащих.

Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с резким осуждением этих учений. «Свора Трампа разворачивает опасную ядерную азартную игру на Корейском полуострове и напрашивается на ядерную войну», — цитирует заявление МИД официальное северокорейское агентство ЦТАК.

В нем также говорится, что Пхеньян всерьез рассматривает контрмеры в ответ на проведение маневров.