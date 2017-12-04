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Минобороны опубликовало фото с места поисков аргентинской подлодки
04.12.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by
В официальном Facebook российского военного ведомства
Теперь, как сообщают военные, судно «Ислас Мальвинас», с которого военные управляют «Пантерой плюс», перешло в очередную точку поиска, и спасатели ждут улучшения погоды для возобновления поисковой операции.
3 декабря представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби рассказал, что удалось установить два возможных места, где затонула подлодка «Сан Хуан». Одно из них находится на глубине 950 м у мыса Горн, про другое было лишь сказано, что оно расположено на глубине 700 м.
Помимо России в поисках принимают участие США, Великобритания, Чили и Бразилия. NASA направила в район возможной катастрофы свой самолет.
Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту
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Министерство обороны опубликовало кадры подводной съемки у берегов Аргентины, где пропала подводная лодка "Сан Хуан".
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