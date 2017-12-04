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Путин: Почти вся территория Сирии освобождена от террористов

04.12.2017 21:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин заявил, что почти вся территория Сирии, в том числе места исторического проживания христиан, освобождена от террористов.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Сегодня ситуация в этой стране [Сирии] постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан», — отметил он на встрече с главами делегаций поместных православных церквей.

Глава государства также заявил, что РФ поможет восстановить святыни ислама и иудеев, пострадавшие в ходе боев с террористами в арабской республике. «Мы будем помогать [христианам] и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, которые, как мы хорошо знаем, также очень серьезно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов, — отметил он на встрече с главами делегаций поместных православных церквей. — Будем помогать и иудеям, к нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни».
Путин добавил, что РФ уже находится в контакте с представителями иудейского населения Сирии и еврейскими организациями, в том числе из Нью-Йорка. «Будем вместе над этой проблемой тоже работать» — пообещал глава государства.

 
 
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Президент также заявил, что РФ поможет восстановить святыни ислама и иудеев, пострадавшие в ходе боев в арабской республике/

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