Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов с покупки вилл на Лазурном Берегу, сообщает Nice Matin.

Прокурор, добивающийся помещения под стражу российского сенатора, утверждает, что в департамент Приморские Альпы были ввезены «чемоданы денег» Керимова. В каждом из них находилось до € 20 млн.

Издание «20 minutes» также со ссылкой на заявления прокурора Ниццы добавляет , что общая сумма ввезенных денег Керимова во Францию составила от € 500 млн до € 750 млн. По версии прокуратуры, все суммы были перевезены через границу подпольно с целью отмывания путем покупки вилл, оформленных на формальных владельцев. При этом декларируемая стоимость оказалась намного ниже их реальной цены.

Например, по версии обвинения, одна из вилл, как было объявлено, была приобретена за € 37 млн, в то время как ее прежние владельцы выставляли ее на продажу за € 150 млн. В итоге, считает прокуратура, к стоимости виллы добавились десятки миллионов евро наличными и до € 5 млн комиссионных.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов путем налогового мошенничества через приобретенные виллы на Лазурном Берегу. Ранее телеканал France 3 сообщал, что сенатора обвиняют в недоплате € 400 млн налогов за счет занижения стоимости недвижимости. Представители сенатора опровергают наличие у него недвижимости во Франции.

Ранее суд не стал арестовывать Керимова, ограничившись подпиской о невыезде. Сумма залога составила € 5 млн. 5 декабря суд должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на выбранную меру пресечения. Прокуратура настаивает на том, чтобы сенатора поместили под стражу.