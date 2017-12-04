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Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова "чемоданами"
04.12.2017 23:54 — Новости Мира | Tut.by
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов с покупки вилл на Лазурном Берегу,
Прокурор, добивающийся помещения под стражу российского сенатора, утверждает, что в департамент Приморские Альпы были ввезены «чемоданы денег» Керимова. В каждом из них находилось до € 20 млн.
Издание «20 minutes» также со ссылкой на заявления прокурора Ниццы
Например, по версии обвинения, одна из вилл, как было объявлено, была приобретена за € 37 млн, в то время как ее прежние владельцы выставляли ее на продажу за € 150 млн. В итоге, считает прокуратура, к стоимости виллы добавились десятки миллионов евро наличными и до € 5 млн комиссионных.
Керимов был
Ранее суд не стал арестовывать Керимова, ограничившись подпиской о невыезде. Сумма залога составила € 5 млн. 5 декабря суд должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на выбранную меру пресечения. Прокуратура настаивает на том, чтобы сенатора поместили под стражу.
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По версии прокурора Ниццы, часть денег российского сенатора была ввезена чемоданами по €20 млн в каждом, другая часть была переведена на счета. Средства были...
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