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В Китае закрыли частный институт "покорных жен"
04.12.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by
Власти Китая закрыли частный институт, который учил женщин быть послушными и беспрекословно подчиняться мужчинам.
В заявлении местного органа системы образования говорится, что институт под названием Фушуньская школа традиционной культуры нарушал социалистические принципы, на которых основано образование в КНР.
На сайте школы была размещена видеозапись, на которой преподаватели школы выступали против принципа равенства полов, а среди рекомендаций женщинам было наставление не сопротивляться насилию со стороны мужчин.
В последние годы в Китае стало появляться все больше подобных заведений, утверждающих, что стоят на защите традиционных ценностей.
В распространившейся по социальным сетям видеозаписи преподаватели Фушуньской школы убеждают студенток, что они не должны пытаться делать самостоятельную карьеру, а оставаться на низовом уровне.
Женщин призывают беспрекословно подчиняться отцам, мужьям и сыновьям.
Среди других рекомендаций школы — никогда не возражать на критику и ругань и никогда не подавать на развод.
На другой видеозаписи преподаватели школы утверждают, что если женщина спит с несколькими мужчинами одновременно, сперма становится ядовитой и может убить ее.
«Что бы ни попросил у вас муж, ваш ответ должен быть — «хорошо, повинуюсь», — говорит преподаватель студенткам на видеозаписи.
Там же показаны женщины, которые моют полы и чистят туалеты голыми руками.
Как пишет китайская газета Global Times, несколько работников института, который открылся в 2011 году, протестовали против его закрытия, заявляя, что опубликованные видеозаписи не отражают его работу по пропаганде традиционных ценностей.
В заявлении на сайте местного отдела образований в Фушуне говорится, что методы преподавания института противоречат социалистической морали и что он должен быть немедленно закрыт.
Власти также призвали к проверке других подобных учебных заведений. «Мы обязаны противодействовать любым посягательствам на социалистические ценности», — говорится в заявлении местных властей.
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Власти Китая закрыли частный институт, который учил женщин быть послушными и беспрекословно подчиняться мужчинам.
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