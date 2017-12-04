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В Китае закрыли частный институт "покорных жен"

04.12.2017 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Китая закрыли частный институт, который учил женщин быть послушными и беспрекословно подчиняться мужчинам.


Фото: Reuters

В заявлении местного органа системы образования говорится, что институт под названием Фушуньская школа традиционной культуры нарушал социалистические принципы, на которых основано образование в КНР.

На сайте школы была размещена видеозапись, на которой преподаватели школы выступали против принципа равенства полов, а среди рекомендаций женщинам было наставление не сопротивляться насилию со стороны мужчин.

В последние годы в Китае стало появляться все больше подобных заведений, утверждающих, что стоят на защите традиционных ценностей.

В распространившейся по социальным сетям видеозаписи преподаватели Фушуньской школы убеждают студенток, что они не должны пытаться делать самостоятельную карьеру, а оставаться на низовом уровне.

Женщин призывают беспрекословно подчиняться отцам, мужьям и сыновьям.

Среди других рекомендаций школы — никогда не возражать на критику и ругань и никогда не подавать на развод.

На другой видеозаписи преподаватели школы утверждают, что если женщина спит с несколькими мужчинами одновременно, сперма становится ядовитой и может убить ее.

«Что бы ни попросил у вас муж, ваш ответ должен быть — «хорошо, повинуюсь», — говорит преподаватель студенткам на видеозаписи.

Там же показаны женщины, которые моют полы и чистят туалеты голыми руками.

Как пишет китайская газета Global Times, несколько работников института, который открылся в 2011 году, протестовали против его закрытия, заявляя, что опубликованные видеозаписи не отражают его работу по пропаганде традиционных ценностей.

В заявлении на сайте местного отдела образований в Фушуне говорится, что методы преподавания института противоречат социалистической морали и что он должен быть немедленно закрыт.

Власти также призвали к проверке других подобных учебных заведений. «Мы обязаны противодействовать любым посягательствам на социалистические ценности», — говорится в заявлении местных властей.

 
 
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Власти Китая закрыли частный институт, который учил женщин быть послушными и беспрекословно подчиняться мужчинам.

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