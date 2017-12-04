Великобритания и Евросоюз в понедельник в очередной раз не смогли договориться об условиях «брексита», но поспешили заверить, что не все потеряно.



Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер. Фото: Reuters

Британский премьер Тереза Мэй выступила на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером после двусторонних переговоров в Брюсселе. Обе стороны подтвердили, что итоговые договоренности так и не были достигнуты, несмотря на дружеский тон обсуждения.

По словам премьер-министра, прогресс в переговорах есть, однако все еще не разрешены противоречия «по паре вопросов».

Евросоюз отказывается обсуждать то, как будут строиться торговые отношения с Британией, пока не будут решены другие проблемы.

В первую очередь речь идет о правах граждан ЕС, выплатах Великобритании после выхода, а также о вопросе ирландской границы.

«Сегодня благодаря значительным усилиям нам удалось заметно сузить повестку. Все благодаря премьер-министру Великобритании и желанию Еврокомиссии заключить честную сделку», — сказал Юнкер на пресс-конференции.

Ожидается, что обсуждение будет возобновлено до конца недели. Премьер-министр надеется уложиться в десятидневный срок.

Редактор Би-би-си Лора Кюнссберг считает, что договоренность была сорвана партией демократических юнионистов Северной Ирландии (ДЮП), которая отвергла уступки по вопросу о будущем статусе границы с Ирландией.

Премьер-министр Тереза Мэй, как сообщается, прервала переговоры с Жаном-Клодом Юнкером специально, чтобы поговорить с лидером ДЮП Арлин Фостер, которая ранее провела пресс-конференцию, заявив, что ее партия не согласится с любой договоренностью, которая подразумевает отделение Северной Ирландии от остальной Британии.

«Во время их телефонного разговора премьер-министру было ясно заявлено, что ДЮП, поддержка которой необходима правительству консерваторов для принятия законодательства по „брекситу“, испытывает серьезную озабоченности в связи с обсуждаемым соглашением, которое может предложить уступки правительству в Дублине», — говорит обозреватель Би-би-си.

«По моим данным, Фостер заявила в этом разговоре с Терезой Мэй, что она не сможет поддержать такое соглашение. Имеются также указания, что около 20 консерваторов в палате общин имеют серьезные возражения против компромисса, который сейчас обсуждается», — говорит Лора Кюнссберг.

По сведениям, полученным Би-би-си, британское правительство готово согласиться с тем, что Северная Ирландия практически сохранит свое членство в таможенном союзе и едином рынке ЕС, хотя формально вся Британия покинет их при «брексите».