Верховный суд США поддержал указ Трампа, ужесточающий правила въезда мигрантов из ряда стран

Верховный суд США в понедельник, 4 декабря, поддержал положения миграционного указа Дональда Трампа, согласно которым вводится запрет на въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением, сообщает Reuters.



Фото: Reuters

В поддержку указа Трампа выступили семеро из девяти судей, отменив прежние предписания судов нижестоящих инстанций, которые частично блокировали вступление запрета в силу.

Согласно указу, запрет на въезд в США вводится для граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада. Ранее Трамп говорил, что введение запрета необходимо для защиты Штатов от терроризма.

Как напоминает Reuters, запрет ранее был оспорен руководством штата Гавайи и Американским союзом защиты гражданских свобод. Оба истца пожаловались в суды на то, что запрет, как и предыдущие его версии, является дискриминирующим в отношении мусульман и является недопустимым с точки зрения миграционного законодательства.

В итоге суды нижестоящих инстанций постановили ограничить рамки данного заперта и распространить его только на людей, которые не имеют каких-либо «официальных отношений» с физическим или юридическим лицом из США.

Указ Трампа о запрете на въезд также распространялся на граждан из Северной Кореи и некоторых государственных чиновников Венесуэлы. Однако эти положения ранее уже вступили в силу.

В сегодняшнем решении Верховного суда сказано, что положения об ограничении запрета, вынесенные судами нижестоящих инстанций, следует отменить. При этом при вынесении решений по апелляциям в отношении этого запрета Верховный суд рекомендовал апелляционным судам учитывать «соответствующее постановление».

Указ, ужесточающий правила въезда в США мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, был одним из первых, подписанных Трампом после вступления в должность президента в январе этого года. Документ вызвал резкое недовольство правозащитных организаций и сторонников Демократической партии. В итоге Белый дом несколько раз переписывал указ .