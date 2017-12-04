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Украина лидирует по количеству смертей из-за подрыва на минах

05.12.2017 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Украина занимает первое место в мире по количеству смертей из-за подрыва на минах. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил в Киеве координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Нил Уокер. При этом по загрязненности территории минами Украина находится на третьем месте в мире.

По данным ООН, с января по сентябрь 2017 года в области боевых действий от мин было убито и ранено 103 человека. Всего же с 2014 года в результате конфликта на Донбассе было убито не менее 2500 мирных жителей, ранения получили не менее 9 тысяч. Всего конфликт унес жизни более чем 10 тысяч человек.

Как ранее сообщили в министерстве обороны Украины на запрос DW, с июля 2014 года по ноябрь этого года от взрыва мин на Донбассе получил ранения 701 военнослужащий и 199 военных погибло. С начала же 2017 года на взрывных устройствах подорвались 134 военнослужащего, из них 34 погибли.

«Для очистки всей заминированной территории на контролируемых и неконтролируемых участках нужно 15−20 лет. И это при условии, что боевые действия будут прекращены до конца этого года. Если хаотическое минирование будет продолжаться и дальше, то это уже серьезный вопрос гуманитарного и экономического развития Украины», — считает национальный менеджер по вопросам экономики окружающей среды и военно-политических программ координатора ОБСЕ в Украине Ярослав Юрцаба. По его мнению, проблема уже требует немедленных решений.

 
 
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Украина занимает первое место в мире по количествам жертв от взрывов мин, третье место - по загрязненности территории минами. Координатор гуманитарной помощи ООН в...

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