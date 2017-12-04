Чей Иерусалим? Трамп вновь злит Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может признать Иерусалим столицей Израиля, что может спровоцировать новый виток конфликта в регионе. В ответ на планы США в арабском мире нарастает недовольство.



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Во время своего выступления Дональд Трамп, по прогнозам, в очередной раз отложит объявление о том, что посольство США переезжает из Тель-Авива в Иерусалим.

Палестинцы, глава Лиги арабских государств, а также лидеры Турции и Иордании предупредили о возможных последствиях этого решения.

Статус Иерусалима — один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями.

Израильское правительство не делало публичных заявлений относительно возможного предстоящего заявления Трампа.

В понедельник истекает срок, когда отказ от переезда посольства из Тель-Авива в Иерусалим должен быть подписан президентом.

Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал перенести посольство. И, несмотря на то, что он все еще намеревается так поступить, посольство пока в Тель-Авиве.

Тем не менее, по некоторым данным, в среду Трамп сделает заявление, во время которого объявит, что Вашингтон официально признает Иерусалим столицей Израиля, но при этом снова отложит переезд посольства.

Почему переезд вызывает столько разговоров?

Статус Иерусалима напрямую связан с конфликтом между Израилем и Палестинской автономией, которую поддерживают другие арабские государства и весь исламский мир.

Это город, особенно восточная его часть, считается священным для трех религий — иудаизма, ислама и христианства.

Израиль занял этот район в ходе Ближневосточной войны 1967 года и считает город неотделимой частью своих территорий. Палестинцы же считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Согласно мирному соглашению 1993 года, итоговый статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров.

Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Все страны, включая ближайшего союзника Израиля — США — расположили свои представительства в Тель-Авиве.

С 1967 года Израиль построил в Восточном Иерусалиме десятки кварталов, где теперь проживают примерно 200 тыс. израильтян.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

Если США официально признают Иерусалим израильской столицей, это вызовет конфликт с международным сообществом. Кроме того, такое решение укрепит позиции Израиля относительно легальности поселений на востоке Иерусалима.

Это решение также поставит вопрос о том, как США будут вести себя по отношению к резолюциям ООН по этому вопросу. У США есть право вето, которое может быть использовано при дальнейшем обсуждении действий израильского правительства на востоке города.

Как отреагировали другие страны?

Союзники США на Ближнем Востоке агрессивно реагируют на новость о предстоящем заявлении о статусе Иерусалима.

Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни города, выступила с предупреждением, что действия Трампа повлекут тяжелые последствия.

По инициативе Иордании было созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги, заявил, что этот шаг США поспособствует росту фанатизма и жестокости.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал происходящее огромной катастрофой, которая уничтожит хрупкий мир и приведет к новым конфликтам.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию.

«Такое решение США перечеркнет мирный процесс и дестабилизирует ситуацию в регионе», — сказал он.

На протяжении десятилетий США были вовлечены в мирные переговоры. Администрация Трампа и сейчас работает над новым проектом мирного соглашения. Но признание Иерусалима столицей Израиля приведет к тому, что Вашингтон потеряет свои позиции в глазах палестинцев.

Действительно ли Трамп сделает такое заявление?

Все еще неясно, признает ли президент Трамп Иерусалим израильским городом.

Белый дом ни опроверг, ни подтвердил это намерение. Советник и зять Трампа Джаред Кушнер во время выступления в воскресенье отказался отвечать на вопросы на эту тему.

«Президент все еще рассматривает различные факты, чтобы сформулировать собственное решение, — заявил он. — Когда решение будет принято, он сам изложит его, а не через меня».