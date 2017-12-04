США пожурили Украину за неэффективную борьбу с коррупцией

США обеспокоены эффективностью борьбы Киева с коррупцией в свете недавнего «ареста сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и конфискации ряда конфиденциальных документов НАБУ». Об этом говорится в распространенном в понедельник, 4 декабря, заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, «данные действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым оказывали помощь США и другие страны». Представитель Госдепа предупредила, что из-за подобных инцидентов теряется «доверие общественности» к Киеву и возникает угроза «международной поддержке Украины».

Нойерт также напомнила о словах главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, отмечавшего, что Украине не имеет смысла бороться за «свое тело в Донбассе, если душу она продаст коррупции». На кону — «стабильность, безопасность и процветание» страны, предупредила глава пресс-службы Госдепа.

В конце ноября сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали детектива НАБУ, который пытался спровоцировать на взятку одного из руководителей Государственной миграционной службы. Это событие увенчало цепочку взаимных обвинений, которыми на протяжении длительного времени обменивались силовые ведомства страны.