ВМС Аргентины устроили взрыв в океане, чтобы определить тип звуковых волн, идентифицированных во время поисков пропавшей подводной лодки «Сан Хуан». Об этом сообщил телеканал Todo noticias .



Подлодка San Juan ВМС Аргентины

Телеканал отмечает, что во время поисковой операции в зоне, где пропала субмарина, была зафиксирована «гидроакустическая аномалия». Чтобы определить ее силу, Минобороны Аргентины подорвало 100 взрывчатки на глубине 40 м. Согласно данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, гидроакустическая аномалия, которая была зафиксирована во время поисков «Сан Хуан», была мощнее, чем звуковая волна от детонации тестового заряда.

Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины «Сан Хуан» пропала 15 ноября во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, об их судьбе ничего неизвестно. Последний раз субмарину зафиксировали в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. В поисковой операции принимают участие специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.

В ноябре представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил, что в месте, где в последний раз была зафиксирована «Сан Хуан», произошло «аномальное, неядерное, мощное и короткое событие». Подробностей он не раскрыл.

В пятницу, 1 декабря, в ВМС Аргентины заявили, что прекращают операцию по спасению моряков с лодки «Сан-Хуан». В воскресенье, 3 декабря, Бальби сообщил, что установлено два места, где предположительно может находиться подлодка, а именно у мыса Горн — на глубине 950 м и 700 м. О каком именно районе идет речь, он не уточнил.