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Аргентина провела тестовый взрыв в зоне исчезновения подлодки "Сан Хуан"
05.12.2017 08:40 — Новости Мира | Tut.by
ВМС Аргентины устроили взрыв в океане, чтобы определить тип звуковых волн, идентифицированных во время поисков пропавшей подводной лодки «Сан Хуан». Об этом сообщил телеканал
Телеканал отмечает, что во время поисковой операции в зоне, где пропала субмарина, была зафиксирована «гидроакустическая аномалия». Чтобы определить ее силу, Минобороны Аргентины подорвало 100 взрывчатки на глубине 40 м. Согласно данным Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, гидроакустическая аномалия, которая была зафиксирована во время поисков «Сан Хуан», была мощнее, чем звуковая волна от детонации тестового заряда.
Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины «Сан Хуан»
В ноябре представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил, что в месте, где в последний раз была зафиксирована «Сан Хуан», произошло «аномальное, неядерное, мощное и короткое событие». Подробностей он не раскрыл.
В пятницу, 1 декабря, в ВМС Аргентины заявили, что прекращают операцию по спасению моряков с лодки «Сан-Хуан». В воскресенье, 3 декабря, Бальби сообщил, что установлено два места, где предположительно может находиться подлодка, а именно у мыса Горн — на глубине 950 м и 700 м. О каком именно районе идет речь, он не уточнил.
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Во время поисковой операции в зоне, где пропала субмарина, была зафиксирована "гидроакустическая аномалия". Чтобы определить ее силу, ВМС Аргентины подорвали 100...
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