Глава МИД ФРГ требует пересмотра политики в отношении США

Зигмар Габриэль считает, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон «слабо» соответствует роли глобальной политической силы, которую играл раньше.



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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) настаивает на необходимости пересмотра политики Германии и Европы в отношении Вашингтона в связи с тем, что при президенте Дональде Трампе США «слабо» соответствуют роли глобальной политической силы, которую играли ранее. Это следует из текста, подготовленного для выступления Габриэля во вторник, 5 декабря, на берлинском форуме по внешней политике, организуемом немецким Фондом имени Кёрбера (Körber-Stiftung). Выдержки из документа приводит газета Süddeutsche Zeitung.

Та «несомненность, с которой мы воспринимаем и оберегаем роль США в мире — даже при наличии случайных противоречий» с ними — перестает быть незыблемой, подчеркивает министр. Вашингтон и сам постепенно начинает рассматривать Германию иначе, чем раньше — как «одного из многих партнеров», поясняет он. «Это также означает, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов», — добавляет он.

По мнению главы МИД ФРГ, логичный вывод из складывающейся ситуации: Берлин в дальнейшем должен более уверенно заявлять о своих потребностях. «Нам следует обозначать свои позиции и, при необходимости, проводить черту», за которую нельзя заходить даже «партнерам», считает Габриэль, подчеркивая, что руководствоваться необходимо в первую очередь «собственными интересами».

ФРГ не может позволить себе ждать решений США

В качестве примера подобных решений глава внешнеполитического ведомства привел санкции в отношении России, которые Конгресс США одобрил этим летом и которые в конечном итоге могут повлиять на энергоснабжение ФРГ.

Ограничительные меры поставили под вопрос будущее «Северного потока-2». Посредством него по дну Балтийского моря российский газ должен поставляться в Германию и далее в другие государства ЕС.

В тексте законопроекта, который 25 июля одобрила Палата представителей конгресса США, противодействие этому энергетическому проекту прямо упоминается как одна из целей американской политики.

Кроме того, Габриэль раскритиковал готовность Вашингтона отказаться от соглашения по ядерной программе Ирана — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году в обмен на постепенную отмену западных санкций.

«В обоих случаях Германия не может позволить себе просто ждать решений Вашингтона и действовать в ответ на них», — подчеркнул он.

Сближение с Парижем

При этом министр высказался за укрепление взаимодействия с Парижем, назвав Германию и Францию — главными «движущими силами в Европе». «В финансовых вопросах я хотел бы, чтобы французы стали немного немцами», добавил он. ФРГ должна же брать пример с Парижа в вопросах обеспечения безопасности, убежден он.

Ранее глава МИД ФРГ высказал мнение, что «российская аннексия Крыма и война на Донбассе подорвали доверие в отношениях между РФ и Западом». Он также пообещал приложить все усилия, чтобы Москва и Вашингтон продлили договор СНВ-3, который истекает в 2021 году.