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Собчак рассказала, чем займется после выборов

05.12.2017 10:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, в интервью телеканалу «Дождь» сообщила, что собирается создать политическую партию после выборов.


Фото: sobchakprotivvseh.ru

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — сказала Собчак.

Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет «отправной точкой большого правого движения».

Ранее телеведущая сообщала, что пойдет на президентские выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива».

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Владимир Путин еще официально не объявил о своем участии, но ожидается, что он сделает это в декабре.

О намерении участвовать в выборах также заявили один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения «Наши» Борис Якеменко. Кроме того, в выборах хочет принять участие оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость.

 
 
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Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет "отправной точкой большого правого движения".

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