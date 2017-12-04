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Собчак рассказала, чем займется после выборов
05.12.2017 10:13 — Новости Мира | Tut.by
Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, в интервью телеканалу
«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — сказала Собчак.
Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет «отправной точкой большого правого движения».
Ранее телеведущая
Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Владимир Путин еще
О намерении участвовать в выборах также заявили один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения «Наши» Борис Якеменко. Кроме того, в выборах хочет принять участие оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость.
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Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет "отправной точкой большого правого движения".
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