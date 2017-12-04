Собчак рассказала, чем займется после выборов

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, в интервью телеканалу «Дождь» сообщила, что собирается создать политическую партию после выборов.



Фото: sobchakprotivvseh.ru

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — сказала Собчак.

Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет «отправной точкой большого правого движения».

Ранее телеведущая сообщала , что пойдет на президентские выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива».

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Владимир Путин еще официально не объявил о своем участии, но ожидается, что он сделает это в декабре.

О намерении участвовать в выборах также заявили один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения «Наши» Борис Якеменко. Кроме того, в выборах хочет принять участие оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость.