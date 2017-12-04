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Министр обороны Аргентины публично признал гибель экипажа подлодки "Сан Хуан"
05.12.2017 10:32 — Новости Мира | Tut.by
Министр обороны Оскар Агуад первым из представителей властей Аргентины публично признал, что все 44 члена экипажа подводной лодки San Juan, пропавшей 15 ноября, погибли. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в интервью телеканалу
На вопрос журналистки, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими, глава военного ведомства ответил: «Совершенно точно».
Он также пояснил, что принятое ранее решение прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках подлодки обусловлено тем, что «экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание». Агуад также напомнил о существовании международных норм, которые устанавливают временной лимит, после которого необходимо переходить к следующему этапу операции — поисковому.
Связь с дизель-электрической подводной лодкой San Juan, на борту которой в момент выхода из города Ушуая находились 44 члена экипажа,
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Он также пояснил, что принятое ранее решение прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках подлодки обусловлено тем, что "экстремальные условия и...
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