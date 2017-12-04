Министр обороны Оскар Агуад первым из представителей властей Аргентины публично признал, что все 44 члена экипажа подводной лодки San Juan, пропавшей 15 ноября, погибли. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в интервью телеканалу Todo Noticias .

На вопрос журналистки, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими, глава военного ведомства ответил: «Совершенно точно».

Он также пояснил, что принятое ранее решение прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках подлодки обусловлено тем, что «экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание». Агуад также напомнил о существовании международных норм, которые устанавливают временной лимит, после которого необходимо переходить к следующему этапу операции — поисковому.

Связь с дизель-электрической подводной лодкой San Juan, на борту которой в момент выхода из города Ушуая находились 44 члена экипажа, прервалась 15 ноября . Поиск субмарины начался вечером 16 ноября; в операции принимает участие ряд государств, включая Россию. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа. Родственники моряков с подлодки призвали президента страны Маурисио Макри пересмотреть решение о прекращении спасательной операции.