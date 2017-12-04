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К Саакашвили пришли с обыском. Он забрался на крышу и грозился спрыгнуть вниз

05.12.2017 10:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Утром 5 декабря в квартиру Михаила Саакашвили с обыском пришли сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Сам политик выбрался на крышу здания и грозился спрыгнуть вниз.


Фото: espreso.tv

По одной информации, озвученной украинскими СМИ, обыск проходит по делу о высылке Саакашвили из Украины. По другой — в рамках дела о финансированнии протестных акций Саакашвили Виктором Януковичем.

Пока сотрудники прокуратуры при поддержке спецподразделения СБУ ломали дверь в квартиру экс-губернатора Одесской области, Саакашвили удалось выбраться на крышу 8-этажки в которой он живет.

«Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали с переломом руки и ноги», — сообщил сайт телеканала «1+1».

У подъезда дома, тем временем, собрались сторонники Саакашвили и зеваки.

(Будет дополнено)

 
 
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Утром 5 декабря в квартиру Михаила Саакашвили с обыском пришли сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Сам политик выбрался на крышу здания и грозился...

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