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К Саакашвили пришли с обыском. Он забрался на крышу и грозился спрыгнуть вниз
05.12.2017 10:56 — Новости Мира | Tut.by
Утром 5 декабря в квартиру Михаила Саакашвили с обыском пришли сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Сам политик выбрался на крышу здания и грозился спрыгнуть вниз.
По одной информации, озвученной украинскими СМИ, обыск проходит по делу о высылке Саакашвили из Украины. По другой — в рамках дела о финансированнии протестных акций Саакашвили Виктором Януковичем.
Пока сотрудники прокуратуры при поддержке спецподразделения СБУ ломали дверь в квартиру экс-губернатора Одесской области, Саакашвили удалось выбраться на крышу 8-этажки в которой он живет.
«Политик говорит, что если до него дотронутся, он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали с переломом руки и ноги», — сообщил сайт телеканала «1+1».
У подъезда дома, тем временем, собрались сторонники Саакашвили и зеваки.
(Будет дополнено)
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Утром 5 декабря в квартиру Михаила Саакашвили с обыском пришли сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Сам политик выбрался на крышу здания и грозился...
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