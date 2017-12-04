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Читатели журнала Time выбрали Человека года

05.12.2017 12:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал «Человеком года — 2017» по итогам онлайн-голосования, проведенного среди читателей журнала Time. За 32-летнего принца проголосовали 24% аудитории, сообщает официальный сайт издания.


Фото: Reuters

На втором месте с большим отрывом (всего 6% голосов) оказались пользователи соцсетей, ставшие жертвами домогательств и поделившиеся рассказом об этом в рамках интернет-кампании #MeToo («Я тоже»).

Третье место с результатом в 5% голосов разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по так называемому «российскому делу» Роберт Мюллер и социальная группа, прозванная «Мечтатели» (дети нелегальных иммигрантов, привезенные родителями в США).

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд стал наследным принцем в июне 2017-го — король передал ему титул, забрав его у племянника Мухаммада ибн Наифа. В начале ноября Мухаммед был назначен главой антикоррупционного комитета. После этого в стране начались массовые аресты представителей местной элиты.

В ночь на 5 ноября комитет постановил задержать 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей. Им были предъявлены обвинения в получении взяток и отмывании денежных средств. Большинство задержанных согласились на досудебное урегулирование, предполагающее национализацию части их состояния. На этом страна заработала 100 млрд долларов.

6 декабря журнал объявит «Человека года» по версии редакции. В шорт-листе рейтинга экс-госсектетарь США Хиллари Клинтон, основатель Facebook Марк Цукерберг и российский президент Владимир Путин.

Обычно выбор журналистов и читателей не совпадает. В прошлом году лидером читательского голосования стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как редакция отдала предпочтение избранному президенту США Дональду Трампу.

В 2015 году звание Человека года по мнению редакции Time получила канцлер ФРГ Ангела Меркель, а по мнению читателей — кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс.

 
 
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